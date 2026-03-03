Milei va por 10 paquetes de nuevas reformas estructurales este año

Combativo como en aquellos tiempos de campaña antes de asumir la investidura, el presidente argentino Javier Milei llevó adelante la Asamblea Legislativa de la 144° apertura de sesiones ordinarias ante un recinto casi completo y en un clima de pura confrontación con la oposición. Como plato fuerte de los anuncios, el mandatario anticipó que enviará un paquete de 10 proyectos por mes, correspondientes a cada ministerio.

“He preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondientes a las verticales de cambio que hemos explicado hoy. Esto constituirá el año calendario de las reformas: nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, anunció el Presidente.

La senadora Patricia Bullrich escuchó el discurso desde la primera fila, junto con los senadores aliados presentes como Martín Goerling (PRO), el correntino Carlos Espínola y el radical Eduardo Vischi. Milei le dio un abrazo cuando llegó y, así, le dedicó un momento de protagonismo en agradecimiento de su liderazgo en la estrategia política para sacar adelante los proyectos de extraordinarias.

Entre estos logros destacados está el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral, la ley de Glaciares (que aún aguarda aprobación de Diputados), y el acuerdo UE-Mercosur. Además, en diciembre consiguió aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026.

Ahora, el punto estará puesto principalmente en cambiar la ley de propiedad intelectual con respecto de las semillas, para fomentar que se produzcan en suelo argentino y no en Brasil, que es lo que suele suceder. Además, priorizarán el acuerdo con EE.UU, los tratados internacionales a los que deberá adherirse la Argentina para cumplir con dicho acuerdo, y también acelerar lo que quedó pendiente: la reforma del Código Penal, la reforma política y una reforma judicial.

En carpeta también está avanzar con modificaciones en la Ley de Minería para “incentivar más actividad”, y avanzar con cuestiones relacionadas a la propiedad privada, algo que también se contempló dentro del Consejo de Mayo, en conjunto con reformas educativas.

A largo plazo, también se buscará avanzar en modificaciones al Código Civil y la ley de Sociedades.

Cambios a sistema tributario

El Presidente confirmó que el Gobierno impulsará una profunda baja de impuestos, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia al sistema tributario. “Los impuestos son un robo. Siempre creímos que el ajuste tenía que hacerlo la política”, enfatizó al comienzo de su discurso.

Dicho proyecto forma parte de un paquete de 10 nuevas reformas estructurales que Gobierno busca impulsar durante nueve meses de forma ininterrumpida para tratar de "rediseñar la arquitectura institucional de Argentina".

Aunque no hubo mayores detalles ni precisiones sobré cuáles serán las medidas que la Casa Rosada pretende implementar en términos tributarios, en sus declaraciones señaló que "necesitamos menos impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al sistema de turno”.