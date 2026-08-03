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Analistas mejoran a 1.2% su expectativa para el PIB de México y esperan una inflación de 4% en 2026

Analistas ⁠del sector privado bajaron a un ‌4% su ⁠pronóstico de inflación al ‌cierre de 2026, frente a un ​4.20% previo, y subieron a 1.2% el del ​crecimiento económico de México, de acuerdo con una encuesta del Banxico.

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Reuters

Analistas ⁠del sector privado bajaron a un 4% su ⁠pronóstico de inflación al cierre de 2026, frente a un 4.20% previo, y subieron a 1.2% desde un 1.1% el del crecimiento económico de México, de acuerdo con una encuesta del Banco de México (Banxico) divulgada este lunes.

Los especialistas consultados por el Banxico esperan, además, que la tasa de fondeo interbancario culmine el 2026 en un 6.50%, igual que ⁠en el sondeo ⁠previo, ⁠según la mediana de las proyecciones ⁠de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 19 y el 27 de julio.

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