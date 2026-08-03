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Analistas mejoran a 1.2% su expectativa para el PIB de México y esperan una inflación de 4% en 2026
Analistas del sector privado bajaron a un 4% su pronóstico de inflación al cierre de 2026, frente a un 4.20% previo, y subieron a 1.2% el del crecimiento económico de México, de acuerdo con una encuesta del Banxico.
Analistas del sector privado bajaron a un 4% su pronóstico de inflación al cierre de 2026, frente a un 4.20% previo, y subieron a 1.2% desde un 1.1% el del crecimiento económico de México, de acuerdo con una encuesta del Banco de México (Banxico) divulgada este lunes.
Los especialistas consultados por el Banxico esperan, además, que la tasa de fondeo interbancario culmine el 2026 en un 6.50%, igual que en el sondeo previo, según la mediana de las proyecciones de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 19 y el 27 de julio.
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