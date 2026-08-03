EU impone multa récord de 125 millones de dólares a UBS por violar la Ley de Secreto Bancario

UBS fue sancionado este lunes con una multa de ⁠125 millones de dólares por parte de las autoridades reguladoras estadounidenses por infringir la Ley de Secreto Bancario (BSA), lo que supone la mayor multa civil impuesta ⁠jamás a una sociedad de ⁠valores por infringir la principal ley estadounidense contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) dijo que UBS Financial Services admitió haber infringido deliberadamente la BSA al no implementar ni mantener un programa contra el blanqueo de capitales y al no presentar informes de actividades sospechosas.

El acuerdo alcanzado el lunes reflejó la condición de reincidente de UBS, después de que el banco suizo no subsanara los problemas que le valieron una multa de 14.5 millones de dólares impuesta por la FinCEN en diciembre de 2018. Las presuntas infracciones posteriores tuvieron lugar entre enero de 2019 y junio de 2023.

El acuerdo de UBS resolvió las acusaciones relacionadas formuladas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

En un comunicado, UBS afirmó que cooperó con los reguladores y que ha realizado importantes inversiones para reforzar su programa contra el blanqueo de capitales "en consonancia con las mejores prácticas del ⁠sector".

Los reguladores afirmaron que UBS no llevó ⁠a cabo la debida diligencia adecuada ⁠con respecto a sus clientes, especialmente con aquellos de alto riesgo vinculados a Rusia ⁠y América Latina.

Uno de ellos, un oligarca ruso con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, abrió y mantuvo cuentas en UBS pese a las cuestiones en los medios sobre el origen de su fortuna y un posible caso de blanqueo de capitales, así como con una empresa que "invertía de forma activa" en activos digitales iraníes.