¿Ya sabes cuándo te depositan? Consulta calendario de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares

Las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas primarias públicas ya pueden consultar el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles Escolares 2026, cuyo apoyo anual es de 2,500 pesos por estudiante.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, informó que la dispersión de los recursos se realizará del 3 al 14 de agosto, mediante las tarjetas del Banco del Bienestar, con el objetivo de que las familias cuenten con el apoyo antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El programa contempla que las familias con más de un alumno inscrito en primaria pública reciban 2,500 pesos por cada estudiante registrado, por lo que el monto aumenta de acuerdo con el número de beneficiarios.

Calendario oficial de pagos por letra

Los depósitos se realizarán de forma escalonada con base en la primera letra del apellido de la madre, padre, tutora o tutor registrado como representante de la familia.

Lunes 3 de agosto: letras A y B

Martes 4 de agosto: letra C

Miércoles 5 de agosto: letras D, E y F

Jueves 6 de agosto: letra G

Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K y L

Lunes 10 de agosto: letra M

Martes 11 de agosto: letras N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 12 de agosto: letra R

Jueves 13 de agosto: letra S

Viernes 14 de agosto: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Más de 4.7 millones de tarjetas ya fueron entregadas

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que hasta el momento se han distribuido 4.7 millones de tarjetas del Banco del Bienestar, lo que representa un avance de 95.1% respecto de los cinco millones de plásticos programados.

Las personas que concluyeron su registro y aún no reciben su tarjeta serán contactadas vía telefónica para acudir a un Centro de Atención de Becas Bienestar (CABB), donde podrán recoger el medio de pago.

En los casos en que madres, padres o tutores no puedan acudir por causas justificadas, los Servidores de la Educación realizarán la entrega directamente en sus domicilios.

Apoyo para el regreso a clases

La incorporación de estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina forma parte de la ampliación del programa durante 2026 y busca apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares previo al regreso a clases.

El apoyo consiste en un depósito anual de 2, 500 pesos por alumno, recursos que se entregan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y que tienen como propósito contribuir a la permanencia de niñas y niños en el sistema educativo, además de aliviar los gastos que enfrentan los hogares al inicio del ciclo escolar.