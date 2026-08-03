Google retira capacidades de Nano Banana en Google Earth por su uso para generar imágenes engañosas

Google ha retirado las capacidades de su modelo de generación de imágenes Nano Banana 2 de Google Earth, tras identificar su uso inapropiado para crear contenido engañoso del mundo real que viola las políticas de la tecnológica, al menos hasta generar "barreras de protección más sólidas".

El gigante tecnológico introdujo la inteligencia artificial (IA) de Nano Banana 2 en Google Earth la pasada semana, de manera que, impulsado por Gemini 3.1 Flash Image, los usuarios podían generar imágenes personalizadas basadas en el mundo real, utilizando el contenido satelital, aéreo y 3D de la aplicación web.

Sin embargo, a penas unos días después de su lanzamiento, Google se ha visto obligado a retirar esta tecnología de su plataforma de Google Earth, tras identificar un uso inadecuado por parte de los usuarios.

Así lo ha trasladado en una publicación en la red social X, donde ha detallado que, a pesar de que han visto a profesionales geoespaciales utilizando esta función para generar "una variedad de propósitos útiles", también han detectado personas compartiendo capturas de pantalla de imágenes generadas que "parecen violar" las políticas de Google.

Como resultado, la compañía ha decidido dar un paso atrás y eliminar esta herramienta, de cara a implementar "barreras de protección más sólidas" y evitar dañar la confianza de los usuarios en Google Earth para "obtener una visión confiable del mundo".

No obstante, Google ha matizado que las imágenes generadas con esta función no aparecían en la experiencia principal de Google Earth y que, igualmente, estaban marcadas con la marca de agua como "generadas por IA" con SynthID.

Esta decisión se ha producido tras la demostración de que los usuarios podían utilizar la IA en Google Earth para, por ejemplo, crear imágenes satelitales engañosas de forma sencilla con personas haciendo una manifestación, como recogió el medio 404 Media.