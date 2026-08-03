Sheinbaum recibirá a la Sección 22 de la CNTE para revisar acuerdos sobre plazas y educación

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo 13 de agosto sostendrá una reunión con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual estará enfocada exclusivamente en revisar el cumplimiento de acuerdos relacionados con Oaxaca, particularmente en materia de nuevas plazas docentes y otros asuntos educativos del estado.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria precisó que el encuentro dará continuidad a los compromisos previamente trabajados entre la Sección 22, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP), y descartó que se trate de una mesa de negociación con toda la CNTE.

Sheinbaum Pardo explicó que la representación magisterial oaxaqueña mantiene demandas específicas vinculadas con la creación de nuevas plazas docentes y otros compromisos adquiridos para la entidad.

"Son demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Vamos a revisar el cumplimiento de esos temas y algunos asuntos más relacionados con Oaxaca y la educación de las niñas y los niños", indicó.

La titular del Ejecutivo federal señaló que la reunión se llevará a cabo el jueves de la próxima semana, luego de que la dirigencia de la Sección 22 solicitó un nuevo encuentro para dar seguimiento a los compromisos pendientes.

Al preguntarle sobre si este encuentro abriría la puerta para reunirse con otras secciones de la Coordinadora, respondió que su gobierno ha sostenido reuniones específicas cuando existen temas particulares por atender.

Recordó que hace aproximadamente dos meses sostuvo un encuentro con la Sección 7 de Chiapas y que con la misma sección 22 y, posteriormente, los secretarios de Estado han mantenido comunicación permanente ésta.

El anuncio se produce luego de que, durante su gira por Oaxaca el pasado fin de semana, integrantes de la Sección 22 interceptaron en dos ocasiones la comitiva presidencial para exigir que el encuentro del 13 de agosto sea una "mesa de definiciones" y no únicamente de diálogo.

Consultas sobre USICAM

La mandataria también adelantó que en los próximos días el gobierno federal dará a conocer el mecanismo de consulta nacional para construir la propuesta de sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Explicó que el proceso iniciará con una encuesta para identificar los temas prioritarios y posteriormente se realizará una consulta directa "escuela por escuela", prevista para desarrollarse este mismo año.