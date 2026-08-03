NHTSA acusa a modelos de Fiesta, Focus y EcoSport de Ford de tener riesgos de seguridad inaceptables

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó ⁠este lunes de que algunos modelos antiguos de turismos y SUV de Ford plantean riesgos de seguridad inaceptables, ya que la correa de distribución podría fallar y ⁠provocar una pérdida de potencia ⁠o el bloqueo del motor.

El organismo regulador de seguridad vial estados Unidos amplió una investigación sobre un defecto que afecta a unos 135,000 vehículos Ford Fiesta, Ford Focus y Ford EcoSport con motores de 1,0 L de distintos años de fabricación, entre 2014 y 2021.

La NHTSA indicó que había recibido 355 notificaciones de incidentes en los que se alegaba que la luz de aviso de baja presión de aceite del motor se encendía justo antes de que se produjera una pérdida total o una reducción de la potencia motriz durante la conducción.

Ford, que ha dejado de fabricar estos tres modelos, no ha hecho ningún comentario al respecto por el momento.

La NHTSA señaló que su investigación inicial reveló que el material de la correa de distribución podría degradarse y generar residuos que obstruyeran la rejilla de la bomba de aceite, lo que provocaría una reducción de la presión del aceite del motor.

Su investigación sugiere que las averías pueden producirse sin una advertencia suficiente de que la pérdida de potencia o el calado ⁠del motor son inminentes, y añade que ⁠se han producido averías a pesar ⁠de un mantenimiento adecuado y rutinario del aceite, añadió la NHTSA.

"Basándose en el análisis ⁠de los datos realizado por la NHTSA, las tasas de fallo, la información facilitada por Ford, el análisis preliminar del desmontaje del motor y las retiradas del mercado anteriores relacionadas con la pérdida de presión del aceite del motor en las que se mostraron avisos al conductor, (la agencia) considera que existe un riesgo irrazonable para la seguridad de los vehículos de motor", afirmó la NHTSA.

La decisión ⁠de la NHTSA de ampliar la investigación a un análisis de ingeniería es un paso obligatorio antes de poder exigir a Ford que lleve a cabo una campaña de retirada.