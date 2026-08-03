Bolsa mexicana inicia la semana con moderado descenso; mercado espera noticias sobre Oriente Medio

Las bolsas de valores de México comienzan esta semana con pérdidas. Los índices locales caen con la atención del mercado en las posibles conversaciones en Oriente Medio, mientras los inversionistas ajustan sus carteras luego de la temporada local de resultados trimestrales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.26% a 66,762.23 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.30% a un nivel de 1,350.17 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las pérdidas de Grupo Televisa, con 2.24% menos a 9.59 pesos, además de la aseguradora Quálitas, con una pérdida de 2.18% a 154.87 pesos, y FEMSA, que cede 2.17% menos a 216,64 pesos.

"Agosto comienza con renovadas expectativas de distensión entre Estados Unidos e Irán, tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el inicio de negociaciones en torno al Estrecho de Ormuz, previstas para este lunes por la tarde", destacó la firma CopKapital en una nota.