El 39% de los adolescentes no sabe qué profesión elegir: OCDE

A los 15 años, cuatro de cada 10 estudiantes todavía no pueden identificar la profesión que esperan ejercer en su vida adulta. La incertidumbre creció mientras las aspiraciones laborales continúan concentrándose en un grupo reducido de ocupaciones, aun cuando el mercado de trabajo demanda nuevos perfiles.

El informe The State of Global Teenage Career Preparation, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 2025, señala que 39% de los estudiantes evaluados en PISA 2022 no tenía una expectativa profesional definida. El análisis consideró a alrededor de 690,000 jóvenes de 81 países y economías.

La proporción de adolescentes con incertidumbre vocacional aumentó más de 50% respecto de 2018. Además, uno de cada tres estudiantes aseguró que la escuela no le había enseñado conocimientos que pudieran ser útiles para conseguir o desempeñar un empleo.

El problema también se refleja en la limitada diversidad de aspiraciones. En promedio, 50% de las mujeres y 44% de los hombres que tienen un plan profesional esperan trabajar en alguna de las diez ocupaciones más mencionadas por estudiantes de su género.

Explorar antes de elegir

Ante este panorama, los campamentos universitarios se presentan como una alternativa para acercar la orientación vocacional a estudiantes que todavía no cursan los últimos años del bachillerato.

La Universidad Anáhuac Cancún desarrolla un programa dirigido a adolescentes de entre 13 y 15 años, con actividades prácticas, creativas y colaborativas, recorridos por el campus y convivencia con mentores.

En entrevista con El Economista, Fernando Barquera Brito, director de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Anáhuac Cancún, explicó que la iniciativa busca realizarse antes de que los participantes enfrenten directamente la elección de una licenciatura.

El propósito es que los jóvenes descubran sus capacidades, desarrollen nuevas habilidades y comiencen a visualizar su futuro académico desde una experiencia práctica y cercana", mencionó Fernando Barquera Brito.

Dijo que las actividades se enfocan en comunicación, liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, resolución de problemas y toma de decisiones. El objetivo no es que los asistentes definan una profesión a los 13 o 15 años, sino que reconozcan intereses y amplíen su conocimiento sobre las alternativas académicas.

Orientación con brechas

El acceso a estas experiencias no es igual para todos. De acuerdo con la OCDE, los estudiantes de contextos socioeconómicos más favorecidos participan con mayor frecuencia en siete de ocho actividades de orientación profesional analizadas.

Por ejemplo, 82% de los estudiantes con mayores ventajas socioeconómicas utilizó internet para investigar carreras, frente a 75% de sus compañeros de contextos menos favorecidos. En la búsqueda de programas posteriores al bachillerato, la diferencia fue de 76% contra 66 por ciento.

En América Latina y el Caribe, al menos 64% de las mujeres y 61% de los hombres que tienen una expectativa laboral concentran sus aspiraciones en solo diez profesiones.

Entre las mujeres:

Médicas — 12.2% Profesoras — 7.3% Abogadas — 6.5% Enfermeras y parteras — 5.8% Psicólogas — 5.3% Diseñadoras — 3.7% Veterinarias — 2.9% Arquitectas — 2.7% Policías — 1.9% Actrices — 1.7%

Estas diez ocupaciones concentran 50% de las expectativas profesionales de las estudiantes.

Entre los hombres:

Profesionales de tecnologías de la información y la comunicación — 8.7% Deportistas — 7.4% Ingenieros — 6.6% Médicos — 5.2% Profesores — 3.3% Arquitectos — 3.0% Abogados — 2.8% Mecánicos y reparadores de vehículos — 2.5% Policías — 2.2% Directores generales y altos ejecutivos — 2.2%

En conjunto, representan 44% de las expectativas profesionales de los estudiantes hombres. Son promedios de los países de la OCDE, no cifras específicas de México.

Brito explicó que para las familias, el reto consiste en elegir programas que incluyan exploración académica, diversidad de disciplinas, retroalimentación y espacios de reflexión. Visitar un campus no garantiza una decisión informada, pero una experiencia estructurada puede ayudar a que los adolescentes comprendan mejor sus capacidades y las rutas educativas disponibles.

Además de recorrer el campus, los participantes se integran a dinámicas diseñadas para identificar intereses, practicar la toma de decisiones y conocer disciplinas que no siempre forman parte de su entorno escolar. Barquera dijo que el acompañamiento de mentores permite relacionar cada actividad con habilidades académicas y posibles campos profesionales, sin presionar a los jóvenes para definir una licenciatura desde esta etapa.

La orientación vocacional no debe comenzar cuando vence el plazo de inscripción universitaria. "Conocer opciones antes del bachillerato puede evitar decisiones apresuradas y ofrecer a los jóvenes más herramientas para construir su futuro", concluyó Fernando Barquera Brito.