Wall Street avanza con fuerza por impulso de gigantes tecnológicos

Los tres principales índices de Wall Street suben con fuerza en la primera jornada ⁠bursátil de agosto. Los inversionistas se animan con una distensión en Oriente Medio que hace caer los precios del petróleo, mientras esperan más reportes trimestrales e indicadores clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 1.05% a 53,035.59 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 1.18% a 7,578.29 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 1.82% a 25,834.87.

Los avances son liderados por las compañías tecnológicas de mega capitalización, en especial Amazon.com (+5.09%), el gigante del comercio por internet y la computación en la nube, que superó por primera vez la cifra de 3 billones de dólares de capitalización bursátil.

Por el contrario, las acciones del sector de los chips lastraban el mercado tras un mes de julio turbulento. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia cae 0.36%, con pérdidas en Micron (-1.17%), Broadcom (-0.24%), aunque los títulos del gigante Nvidia (+3.05%) suben.

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, suspendió un ⁠ataque contra Irán y anunció diálogos con su gobierno, sin prometer un acuerdo. Dijo que el acercamiento tendrá lugar hoy, si bien el gobierno iraní rechazó que haya negociaciones en curso con Estados Unidos.

En este contexto, ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 suben. Los valores del sector servicios de comunicación destacan, impulsados por Meta Platforms (+6.45%) y Alphabet (+5.22%); seguidos por consumo discrecional (+2.93%), que es empujado por Amazon.

Los inversionistas se alistas para conocer indicadores clave esta semana. El viernes se espera el reporte oficial de empleo de julio, con las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y cifras que podrían cambiar ⁠las apuestas de ⁠la trayectoria ⁠de tasas de la ⁠Reserva Federal.