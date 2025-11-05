Amazon se asocia con Nubank en Brasil

El gigante estadounidense del e-commerce, Amazon, y la empresa más valiosa de Brasil, Nubank, acordaron una asociación para ampliar acceso a créditos y compras en el país sudamericano. En el detalle, las empresas informaron que Amazon ofrecerá a los clientes del neobanco una serie de opciones de pago especiales, incluido más crédito para comprar en la plataforma de la estadounidense.

Por su parte, el servicio de pago en línea de Nubank, NuPay, estará disponible en el sitio web de Amazon en Brasil. Esto ofrecerá a los titulares de cuentas crédito adicional y opciones de pago en cuotas, entre otras condiciones especiales, según un comunicado.

“Esta asociación facilitará que los clientes compren y accedan a crédito, dos cosas muy importantes para los brasileños”, dijo en una entrevista Juliana Sztrajtman, directora de Amazon en Brasil, que fue reseñada por Bloomberg.

“Estamos iniciando un capítulo muy importante en términos de acceso para los consumidores brasileños, y creemos que cambia significativamente la forma en que trabajamos, acercándonos a lo que buscan los brasileños cuando compran en línea”.

Por su parte, el vicepresidente de Ecosistema Digital de Nubank, Fausto Ibarra, dijo que "esta asociación combina la plataforma de crédito de Nubank con el catálogo único de Amazon". Y agregó: “Vemos la flexibilidad de pago como un factor decisivo para las compras en línea”.

La nueva función se implementará de manera gradual y estará disponible para todos los clientes en las próximas semanas. En un inicio, los usuarios podrán pagar en hasta 24 cuotas con intereses, y algunos clientes de Nubank podrán obtener crédito adicional. Más adelante, Nubank ofrecerá a los usuarios de sus tarjetas crédito y débito sin intereses para las compras en Amazon.

La medida pone de relieve la creciente competencia en el sector del comercio electrónico en Brasil. La oferta de productos de Amazon Brasil también se ha expandido rápidamente.