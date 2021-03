Hace un año, la pandemia por Covid-19 comenzó a encender los focos rojos en el sector salud y en la industria aseguradora no fue la excepción, ya que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se han atendido 89,740 casos por Covid en el sector asegurador.

“Tenemos 60,927 en la parte de los seguros de vida y 28,813 que han sido los gastos médicos que se han podido atender con este tipo de seguros”, detalló Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

En conferencia de prensa, Rosas explicó que en total, se han entregado 26,929 millones de pesos a los asegurados.

“El sector asegurador se coloca como el tercer inversionista institucional más importante del país, las sumas aseguradas equivalen a 12 veces el PIB nacional”, enfatizó.

La directora general de la AMIS mencionó que actualmente las aseguradoras continúan recopilando información estadística, sin embargo destacó que con las cifras que cuentan arrojan que en cuanto a primaje los seguros de gastos médicos reflejaron un incremento de 8.9% en términos reales, con respecto al 2019.

“Lo que sí podemos ver es que sí hay más pólizas, fue de los pocos ramos que presentó un incremento tan relevante”, acotó.

Sin planes de subir costo de primas

Por su parte, Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS explicó el comportamiento de los precios de las primas de gastos médicos y de vida.

“En el caso de las primas promedio, éstas en una póliza de gastos médicos, va a depender mucho del número de asegurados y de la edad de los asegurados, por eso sería especulación cuánto puede llegar a costar. Sin embargo, normalmente las pólizas de gastos médicos tienen incrementos cercanos a 8% anual ... y en el caso de vida, no ha habido hasta el día de hoy el incremento, por eso he sido también incipiente, no hemos tenido grandes incrementos, aún cuando existe una población más sensible en asegurarse”, agregó.

En este sentido, Norma Alicia Rosas destacó que actualmente en la AMIS no existe ningún acuerdo para subir las primas, ya que, añadió, depende de cada una de las empresas aseguradoras.

