“La banca en cualquier país es un pilar de crecimiento, es el distribuidor del ahorro hacia los proyectos productivos y vamos a seguir jugando ese papel”, afirma Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

En entrevista, precisa, no obstante, que el gran reto del sector no es sólo crecer el crédito, sino hacerlo sanamente. "Un sistema en donde el crédito no crece sanamente no está generando las bases hacia el futuro para que esto se dé. Lo que hemos visto en los últimos años en el sistema financiero mexicano es que ha sido un crecimiento sostenido y muy sano. Ese tiene que seguir siendo nuestro rol".

El banquero destaca que en los últimos 15 años, la banca ha jugado un papel muy importante en términos del crecimiento del país, pues ha venido creciendo de manera sostenida entre tres y cinco veces que lo que crece el Producto Interno Bruto.

En el caso de BBVA, el banco más grande del sistema, creció de forma importante en la cartera en el 2019.

"El año pasado, nosotros crecimos el portafolio de personas físicas, el decrédito a las familias a doble dígito. El de crédito a las empresas no creció tan fuerte y deja ver un poco el efecto de la falta de inversión, y eso debe ocurrir también este año, la banca tiene que estar ahí para atender toda la demanda de crédito sano que se vaya generando en el país", enfatiza.

Ven con optimismo el 2020, pero hay retos

Eduardo Osuna expresa que hoy BBVA es de los más optimistas en cuanto a las proyecciones de crecimiento económico para el 2020, pues ubica su expectativa en 1.5%, debido a que han empezado a surgir algunos de los proyectos de infraestructura, además de la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá; para que se puede sacar ventaja de la guerra comercial que hoy vive el vecino país del norte con China, entre otros factores.

Sin embargo, comenta que hay varias cosas que deben ejecutarse en el corto plazo desde el lado gubernamental, para empezar a detonar las inversiones y empujar con ello el crecimiento económico. Entre éstas destaca que el Plan Nacional de Infraestructura debe caminar bien para que empiecen a verse los proyectos ejecutivos y licitaciones; por lo tanto, fluya el financiamiento, además de que también es muy relevante que se defina el plan energético.

"Las siguientes semanas son clave, porque además puede fluir muy rápido la inversión de la Iniciativa Privada, especialmente de corto plazo en el sector eléctrico, que es como una condición, si queremos que crezca este país tenemos que generar un crecimiento en la generación de energía eléctrica a niveles entre 6 a 10% de manera sostenida año con año", enfatiza. Considera necesario que desde la parte estatal empiecen a ocurrir cosas, como la detonación de proyectos de infraestructura.

Para Eduardo Osuna, el mayor componente de la inversión está en la parte privada. "Hay muchas zonas en las que la inversión privada está fluyendo muy bien, otras en las que necesitamos desatorar algunos cuellos de botella. en la CDMX ya estamos viendo cómo empiezan a fluir los permisos de construcción".

De igual forma, comenta que la confianza es una condición precedente para que un inversionista decida llegar o no a un país.

"Me parece que las condiciones de México en términos del futuro son muy positivas por los temas estructurales que todos conocemos y alguien los va a aprovechar. entonces, los primeros que empiecen a dar los pasos al frente son los que van a aprovechar estas oportunidades de futuro", menciona.

Hay recursos

Eduardo Osuna enfatiza que en caso de detonarse todos esos proyectos de infraestructura, la banca tiene recursos para financiarlos, dado que hoy no hay un problema de oferta en el sistema financiero, sino de demanda.

"Si México lograra detonar todos estos proyectos de infraestructura de manera simultánea, si el crédito fluyera de manera adicional para las familias, además, si hubiera muchas iniciativas locales, y supongamos que faltara 1 billón de pesos, no hay problema para tener ese billón de pesos. El reto, insisto, es generar los proyectos y la demanda para detonar más crédito. A veces damos algunas cifras de lo que está disponible, pero la realidad es que tenemos el capital suficiente en el sistema, la sumatoria de todos los actores para detonar mucho más que eso", destaca.

En este sentido, el director de BBVA México considera que hoy, dadas estas condiciones, es viable que empiecen a generarse las condiciones para que el país comience a retomar la senda del crecimiento, aunque reconoció que el problema de salud mundial que se vive por el coronavirus tendrá un impacto aún no medible.