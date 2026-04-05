PSV Eindhoven se proclama anticipadamente campeón de la Eredivisie

El PSV Eindhoven podría proclamarse campeón de la liga holandesa este fin de semana, logrando así el título más rápido en la historia de la Eredivisie. El club aventaja en 19 puntos al Feyenoord, segundo clasificado, a falta de ocho partidos para el final de la temporada. PSV levantará el trofeo por tercera temporada consecutiva y por vigésimo séptima vez en total.

El club rompió su récord anterior al conseguir el título rápidamente el 8 de abril de 1978, antes de terminar cuatro puntos por encima del Ajax de Ámsterdam y ganar también la Copa de la UEFA.

Peter Bosz lleva al frente del PSV desde 2023 y ha conseguido el título de la liga holandesa en las tres temporadas que ha dirigido al equipo. El PSV había quedado eliminado de la Copa de Holanda en semifinales, tras caer derrotado ante el Nijmegen (3-2).

En cuanto a la Liga de Campeones, el PSV no superó la fase de grupos, quedando en el puesto 28 con 8 puntos, tras haber ganado dos veces, empatado otras dos y perdido cuatro. Hasta ahora, el club ha metido 40 goles, que es el mayor número de goles encajados por un campeón en los últimos cuarenta años, según señaló Bart Frouws, de Voetbal International.

En las dos temporadas anteriores, en las que el PSV también se proclamó campeón, el equipo encajó 21 goles (2023-24) y 39 goles (2024-25). Hay que señalar, no obstante, que estas cifras corresponden a las registradas tras 34 jornadas.

"En los dos años y medio que estuve en el PSV, me desarrollé profesionalmente en muchos aspectos. Hoy en día ya no imparto los entrenamientos personalmente, sino que me centro principalmente en la observación, lo cual también requiere valentía. Además, sigo adquiriendo conocimientos valiosos que puedo aplicar partido a partido", dijo el entrenador.