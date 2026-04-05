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Prevén caída de granizo esta noche en CDMX: emiten Alerta Amarilla en tres alcaldías
Las autoridades capitalinas llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o caída de objetos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla ante la probabilidad de caída de granizo para la noche de este domingo 5 de abril en la Ciudad de México.
De acuerdo con el boletín oficial, el fenómeno se prevé entre las 20:30 y las 23:00 horas y afectará principalmente a las demarcaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde podría registrarse granizo de tamaño pequeño.
¿Qué implica la Alerta Amarilla?
Este nivel de alerta indica la presencia de condiciones meteorológicas que pueden generar afectaciones menores, pero que requieren atención preventiva, especialmente en vialidades y zonas con drenaje susceptible a obstrucciones.
Las autoridades capitalinas llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o caída de objetos.
Recomendaciones ante caída de granizo
Protección Civil emitió una serie de medidas para reducir riesgos durante el evento:
Las autoridades pidieron seguir la información a través de sus canales oficiales y reportar cualquier emergencia para una atención oportuna.