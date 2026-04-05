Prevén caída de granizo esta noche en CDMX: emiten Alerta Amarilla en tres alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla ante la probabilidad de caída de granizo para la noche de este domingo 5 de abril en la Ciudad de México.

De acuerdo con el boletín oficial, el fenómeno se prevé entre las 20:30 y las 23:00 horas y afectará principalmente a las demarcaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde podría registrarse granizo de tamaño pequeño.

Foto: Especial

¿Qué implica la Alerta Amarilla?

Este nivel de alerta indica la presencia de condiciones meteorológicas que pueden generar afectaciones menores, pero que requieren atención preventiva, especialmente en vialidades y zonas con drenaje susceptible a obstrucciones.

Las autoridades capitalinas llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o caída de objetos.

Recomendaciones ante caída de granizo

Protección Civil emitió una serie de medidas para reducir riesgos durante el evento:

Portar paraguas o impermeable.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura.

No tirar grasas ni residuos en el drenaje.

Evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos.

Conducir con precaución ante posibles objetos arrastrados por el agua.

Alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares en riesgo de caer.

Las autoridades pidieron seguir la información a través de sus canales oficiales y reportar cualquier emergencia para una atención oportuna.