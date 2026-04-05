BanBajío tiene el segundo mejor rendimiento en la BMV en lo que va del 2026

Las acciones de Banco del Bajío registran el segundo mejor rendimiento en el principal índice de la Bolsa Mexica de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, en lo que va del presente año, impulsado por una combinación de resultados financieros sólidos, una atractiva política de dividendos y la dinámica de la tasa de interés en México.

De acuerdo con datos de Economática, los títulos de la institución financiera se incrementaron 2.59% y una cotización de 57.04 pesos por cada acción el jueves pasado en la BMV.

Con dicho resultado, los papeles de la compañía presentan un incremento de 25.42% en lo que va del presente año.

Dicha alza en lo que va de 2026, solo es superada por Orbia, un conglomerado que da soluciones de infraestructura, agricultura de precisión y materiales de construcción que tienen un avance de 39.62 por ciento.

Banco del Bajío es una institución de banca múltiple mexicana que, desde su fundación en 1994 en León, Guanajuato, se ha consolidado como un banco de capital nacional líder en financiamiento empresarial y al sector agroalimentario.

“Con una red de más de 480 sucursales y presencia en todo el país, BanBajío combina atención personalizada, cercanía regional y soluciones tecnológicas para fortalecer la productividad y crecimiento de sus clientes. Es reconocido por su solidez financiera, eficiencia operativa y liderazgo en financiamiento agrícola, manteniéndose entre los bancos más rentables y de mayor expansión en México”, afirmaron analistas de Actinver.

Expertos de GBM Research escribieron que los buenos rendimientos responden a una mejora en el apetito por emisoras locales, datos financieros sólidos de la actividad de bancos, así como a la decisión del banco central estadounidense, acompañada de un tono más cauto respecto al panorama de política monetaria del país.

Los especialistas reiteraron su visión positiva del sector en general con una preferencia relativa por Banco de Bajío.

Como banco enfocado en el sector empresarial y pymes, BanBajío se beneficia de un entorno de tasas de interés que, aunque han comenzado a bajar ligeramente (6.75% en marzo de 2026), siguen siendo lo suficientemente altas para mantener márgenes financieros robustos.

Además, la expectativa de que el Banco de México sea moderado con los recortes de tasas durante 2026 da visibilidad y estabilidad a los ingresos futuros del banco.