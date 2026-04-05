Starbucks cierra alianza en China

Starbucks anunció que concluyó su joint venture con Boyu Capital para sus operaciones en China.

Según el acuerdo, los fondos administrados por Boyu Capital poseen una participación del 60% en las operaciones minoristas de Starbucks China, mientras que Starbucks retiene el 40% de la propiedad. Starbucks continúa siendo propietaria y otorgando licencias de la marca y la propiedad intelectual al joint venture.

El joint venture supervisa aproximadamente 8,000 cafeterías operadas por la empresa, que harán la transición a un modelo operativo de licencias. Los socios comparten la aspiración de expandirse hasta 20,000 ubicaciones con el tiempo.

Riot Platforms reportó una producción de bitcoin de 1,473 monedas durante el primer trimestre de 2026, una disminución del 4% respecto a los 1,530 bitcoins producidos en el mismo período del año pasado.

La compañía de minería de bitcoin vendió 3,778 bitcoins durante el trimestre por ingresos netos de 289.5 millones de dólares, a un precio promedio de 76,626 dólares por moneda.

Riot mantenía 15,680 bitcoins al 31 de marzo, una baja del 18% respecto a los 19,223 bitcoins de un año antes, incluyendo 5,802 en bitcoins restringidos.

La compañía con capitalización de mercado de 4,860 millones de dólares, registró un descenso en el precio de sus acciones del 10% la última semana y 35% en seis meses, aunque las acciones tiene un alza del 56% interanual.

Tesla entregó 358,023 vehículos en el primer trimestre de 2026, quedando por debajo de las expectativas de Wall Street y sin cumplir con las proyecciones de los analistas.

La compañía produjo 408,386 vehículos en el periodo, comprendiendo 394,611 unidades de Model 3 y Model Y y 13,775 vehículos de otras líneas de modelos. Las entregas se desglosaron en 341,893 vehículos Model 3 y Model Y y 16,130 de otros modelos, incluyendo el Model S, Model X y Cybertruck.

Los analistas habían pronosticado entregas de aproximadamente 372,160 vehículos en promedio, una cifra que ya había sido revisada a la baja en las semanas previas al reporte.

Las entregas aumentaron 6.3% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando Tesla había pausado la producción del Model Y en varias plantas.

SoFi Technologies anunció el lanzamiento de SoFi Big Business Banking, una plataforma que permite a socios empresariales gestionar operaciones bancarias tanto en moneda fiat como en criptomonedas a través de su banco con licencia nacional. La fintech ha sido rentable durante los últimos doce meses, aunque su acción ha disminuido aproximadamente 40% en los últimos seis meses.

La plataforma permite a las empresas mantener depósitos, mover dinero y liquidar transacciones 24/7 dentro de la infraestructura bancaria regulada de SoFi, según un comunicado de prensa. El servicio admite pagos en moneda fiat, SoFiUSD o criptomonedas seleccionadas.

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