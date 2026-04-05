Oro amplía ganancias ante la debilidad del dólar y la guerra

El oro subió por cuarta sesión consecutiva el miércoles, mientras que el dólar retrocedió y otros activos de riesgo repuntaron ante las esperanzas tentativas de que el conflicto en Medio Oriente se terminará pronto.

El precio del oro al contado subió 2.5% a 4,784.22 dólares por onza, su nivel más alto desde el 19 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una subida del 2.9% a 4,813.10 dólares.

El dólar cayó por segundo día, lo que hizo que los lingotes cotizados en dólares resultaran más atractivos para los poseedores de otras divisas.

“Los precios del oro podrían volver a superar los 5,000 dólares por onza si nos encaminamos hacia la desescalada, ya que podrían resurgir las expectativas de recortes de tasas”, dijo Bob Haberkorn, estratega sénior de Mercado de RJO Futures.

“El fin del conflicto podría resultar un arma de doble filo para el oro. Un acuerdo de paz duradero eliminaría la búsqueda de refugio seguro geopolítico que sostuvo los precios en el período previo” dijo Tony Sycamore, analista de Mercado de IG.

El oro al contado cayó más del 11% en marzo, ya que el aumento de la energía derivado de la guerra avivó la preocupación por la inflación y llevó a los mercados a reducir las expectativas de recortes de tasas de interés.

La plata al contado subió 1.2% a 76.03 dólares, el platino ganó 1.6% a 1,979.30 dólares y el paladio sumó 1.3% a 1,495.95 dólares.

Cobre y Aluminio caen

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 0.7%, a 12,349.5 dólares por tonelada.

El metal, considerado un indicador de la economía mundial, cerró la semana -acortada por las festividades de Semana Santa- con una subida del 1.3%, tras una racha anterior de cuatro alzas diarias consecutivas.

“El cobre se negocia más bien como un activo de riesgo sensible a la macroeconomía, moviéndose en línea con la renta variable”, dijo Alexandre Claude, director ejecutivo de DBX Commodities.