Peso avanza por segundo día frente al dólar

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar el miércoles de la semana pasada (último día hábil que cotizó). La divisa local avanzó por segundo día consecutivo, gracias a que el sentimiento en los mercados mejoró ante expectativas de que la guerra en Medio Oriente pueda terminar pronto.

El tipo de cambio cerró en 17.8317 unidades por dólar, que comparado con un cierre de 17.9252 unidades del martes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), este movimiento dejó una mejora de 9.35 centavos, equivalentes a 0.52 por ciento.

En el mercado asiático, el domingo por la tarde, el tipo de cambio cotizaba en 17.8567 pesos por dólar, esto es una apreciación de apenas 0.03% con respecto al cierre oficial de Banxico.

El dólar se debilitó en los mercados, gracias a un mayor apetito por el riesgo y un descenso de los precios del petróleo por la posibilidad de un pronto final para el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que podría llegar en semanas, de acuerdo con varias versiones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las operaciones en Irán podrían terminar pronto. Añadió que el gobierno iraní le ha solicitado un “alto el fuego”, pero señaló que lo considerará sólo cuando el Estrecho de Ormuz sea abierto.

En la información local, el Banxico publicó los resultados de su encuesta a analistas del sector privado. El consenso de expertos espera que el peso termine el año en 18.10 por dólar, misma estimación que el mes pasado, con un debilitamiento de casi 1.50 por ciento.

Sigue la desconfianza

Por su parte, las posiciones netas especulativas del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange (CME) volvieron a caer en la semana que finalizó el 3 de abril y registraron su peor nivel en 7 meses, reflejando la incertidumbre entre los inversionistas.

Las posiciones especulativas cayeron 22.13%, equivalente a 16,400 contratos, hasta los 57,700 contratos, luego de que la semana que culminó el 27 de marzo cortaron con 8 semanas a la baja.

Además, los contratos del peso en Chicago se ubicaron en su peor nivel desde el 1 de agosto del año pasado cuando se ubicó en 56,700 contratos y bajaron de 60,000 contratos por primera vez en el mismo periodo.