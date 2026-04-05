Preocupa a Foxconn volatilidad; tuvo ingresos extraordinarios

Foxconn, la mayor empresa taiwanesa de electrónica del mundo, registró un aumento interanual del 29.7% en sus ingresos del primer trimestre gracias a la demanda de productos de inteligencia artificial (IA), aunque advirtió sobre la “volátil” situación política global.

Los ingresos del fabricante de servidores de NVIDIA y principal ensamblador de los celulares iPhone de Apple ascendieron a 2.13 billones de dólares taiwaneses (66,600 millones de dólares estadounidenses), informó Foxconn en un comunicado el domingo.

Esta cifra se situó por debajo de la estimación SmartEstimate, que asciende a 2.148 billones de dólares taiwaneses y otorga mayor peso a las previsiones de analistas.

La demanda de IA impulsó un sólido crecimiento de los ingresos de su división de productos de nube y redes. La división de electrónica de consumo inteligente, que incluye los iPhones, registró un crecimiento “significativo” gracias al lanzamiento de nuevos productos.

Solo en marzo, los ingresos aumentaron 45.6% interanual, hasta alcanzar los 803,700 millones de dólares taiwaneses, un récord para ese mes.

Se prevé que las operaciones crezcan tanto trimestral como interanualmente en el segundo trimestre, y que los racks para IA mantengan una tendencia de crecimiento continuo, según informó la compañía.

Sin embargo, “sigue siendo necesario monitorear el impacto de la volátil situación política y económica mundial”, declaró Foxconn, sin dar más detalles.

El mes pasado, el presidente Young Liu afirmó que el mayor desafío externo para la compañía este año era la situación económica y política mundial, especialmente la guerra en Medio Oriente.

Foxconn, cuyo nombre formal es Hon Hai Precision Industry, no proporciona previsiones numéricas. Presentará sus resultados completos del primer trimestre el 14 de mayo.

Las acciones de Foxconn han caído 16% este año en la Bolsa de Valores de Taiwan (TWSE, por sus siglas en inglés), un rendimiento inferior al aumento del 12% del Taiwan Weighted Stock Index. Las acciones cayeron 2% el jueves, antes de la publicación de los datos de ingresos, en línea con el índice de referencia.

Los mercados de Taiwán reanudarán operaciones el martes tras un receso festivo. Los inversionistas estarán atentos para ver si las cifras récord de marzo pueden superar el “descuento geopolítico” actualmente aplicado a la acción.

A medida que el conflicto en Medio Oriente alcanza un “punto de quiebre a mediados de abril”, la capacidad de Foxconn para navegar rutas de envío volátiles y mantener su expansión de márgenes impulsada por IA será central para su valoración de 2026.