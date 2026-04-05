No existe razón alguna para que transportistas bloqueen carreteras y afecten a terceros: Segob

El Gobierno de México sostuvo que “no existe razón alguna” para que transportistas y organizaciones campesinas de todo el país se manifiesten y bloqueen carreteras el lunes 6 de abril.

A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la mayoría de las organizaciones que se habían sumado a la movilización, decidieron e informaron que ya no participarían en esta.

“Sin embargo y sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos. Afectando a terceros”.

La dependencia federal dejó en claro que “el Gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo el día de mañana cualquier manifestación que se presente”.

Esta reacción surge horas después de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informaron de manera conjunta que el paro será indefinido y se realizará de manera pacífica mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos en al menos 20 estados del país.

No obstante, la Segob precisó que junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender demandas de los mismos e incluso se llegó a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha.

“La propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos. Ante ello, de noviembre a la fecha, se dispusieron 3,412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores a los cuales se ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo”.

Respecto a los transportistas, la Segob refirió que de igual manera se han mantenido reuniones con diversas organizaciones, mismas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites.