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El Economista
Geopolítica

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Irán amenaza con represalia "mucho más devastadora" si objetivos civiles son atacados

La advertencia surgió después de las amenazas del presidente Donald Trump.

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Defensa del Ejército iraní.Foto: AFP

AFP

El mando militar central de Irán amenazó el lunes con una represalia "mucho más devastadora" si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.

"Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas", declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB.

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La advertencia se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir la infraestructura civil iraní si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero.

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