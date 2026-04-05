Buffett podría no donar más a la Fundación de Bill Gates

Warren Buffett no quiso comprometerse la semana pasada a continuar con sus multimillonarias donaciones anuales a la Fundación Gates, tras la publicación de información sobre la relación del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein con la organización sin ánimo de lucro y su fundador, Bill Gates.

En su primera entrevista televisada desde que dimitió en enero como presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway, Buffett dijo a CNBC que no ha hablado con Gates desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en febrero documentos que revelaban que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones para hablar de filantropía tras la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 por cargos de prostitución en Florida.

Buffett, de 95 años, que sigue siendo presidente del directorio de Berkshire, comenzó a donar su fortuna en 2006 y ha entregado más de 47,000 millones de dólares en acciones del conglomerado a la Fundación Gates.

Ha donado acciones de Berkshire a la fundación y a cuatro organizaciones benéficas familiares anualmente a mediados de año, más otros aportes a organizaciones benéficas familiares en noviembre. La donación del año pasado a la Fundación Gates fue de más de 4,500 millones de dólares.

“Esperaré a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, dijo Buffett cuando se le preguntó si continuarían las donaciones a la Fundación Gates.

“Me estoy enterando de cosas que no sabía”, dijo el inversionista.

En febrero, la fundación había dicho que Bill Gates “asumió la responsabilidad de sus actos” cuando el cofundador de Microsoft habló sobre Epstein en una reunión abierta con los empleados.

Un portavoz de la Fundación Gates se negó a comentar las declaraciones de Buffett, pero en un comunicado lo calificó de “socio extraordinariamente generoso” cuyo apoyo financiero ayudó a “acelerar el progreso en algunos de los retos más difíciles del mundo”.

En otro comunicado, un portavoz de Bill Gates dijo que “Gates ha reconocido que fue un grave error de criterio reunirse con Epstein”.

Buffett dijo que no queria ser llamado como testigo y no quería estar bajo juramento en ese tipo de conflictos.