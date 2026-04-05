Empresas chinas de chips en record gracias a la IA

Las empresas chinas de semiconductores registraron ingresos récord el año pasado, impulsados por la demanda de inteligencia artificial, la escasez de chips de memoria y las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos, que han obligado a Pekín a fortalecer su industria tecnológica nacional.

Analistas y las propias empresas prevén un mayor aumento de los ingresos este año, lo que demuestra cómo los fabricantes chinos de chips están aprovechando la fuerte demanda de los gigantes tecnológicos nacionales que buscan desarrollar su infraestructura de IA.

Semiconductor Manufacturing International (SMIC), el mayor fabricante de chips de China anunció que sus ingresos para 2025 aumentaron 16% con respecto al año anterior, alcanzando la cifra récord de 9,300 millones de dólares (mdd). Según las estimaciones del consenso de analistas, los ingresos podrían superar los 11,000 mdd en 2026.

Hua Hong, otro fabricante chino de chips, anunció ingresos récord de 659.9 millones de dólares en el cuarto trimestre y pronosticó ventas de entre 650 y 660 millones de dólares.

Moore Threads, que aspira a competir con NVIDIA, estimó que sus ingresos se situarían entre 1,450 millones de yuanes (209.8 millones de dólares) y 1,520 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual de 231% a 247 por ciento.

Sanciones de EU, ayudaron

Según Paul Triolo, socio de Albright Stonebridge Group, las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos al sector tecnológico chino en los últimos años han disparado la demanda de chips, amplificando el crecimiento de otros sectores como los vehículos eléctricos y los centros de datos de IA.

Los fabricantes de chips de memoria en China también han experimentado un auge. La memoria, un componente clave para los centros de datos de IA y la electrónica de consumo, escasea a nivel mundial, mientras que la demanda se mantiene alta. Esto ha provocado un aumento sin precedentes en los precios de los chips de memoria.

ChangXin Memory Technologies (CXMT), uno de los principales fabricantes de memoria de China que busca cotizar en Shanghái, registró un aumento anual de 130% en sus ingresos, superando los 55,000 millones de yuanes (8,000 mdd), informó la agencia de información Bloomberg la semana pasada, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

La memoria de alto ancho de banda (HBM) es un tipo de memoria de gama alta necesaria para la IA. El mercado está dominado por los tres mayores fabricantes mundiales de este tipo de memoria: Samsung, SK Hynix y Micron.

Aunque las empresas chinas de semiconductores registraron ingresos récord, siguen rezagadas con respecto a las compañías de Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán respecto al rendimiento de sus acciones en el año.(Con información de CNBC)