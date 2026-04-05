OPEP ajusta bombeo para mayo en busca de estabilidad del mercado

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados acordaron este domingo ajustar sus niveles de oferta para mayo, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado y tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En su comunicado, el organismo internacional resaltó que, para apoyar la estabilidad del mercado petrolero, “los ocho países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 206,000 barriles por día, de los 1.65 millones de barriles diarios adicionales de ajustes voluntarios anunciados en abril de 2023”.

El ajuste será implementado por el grupo principal que incluye a Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

La OPEP + subrayó que el retorno de estos volúmenes al mercado se realizará de manera gradual y estará estrictamente sujeto a la evolución de las condiciones del mercado.

Los ocho países participantes expresaron “su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro”.

El aumento de la cuota de la OPEP+ de 206,000 barriles diarios representa menos del 2% del suministro interrumpido por el cierre del Estrecho de Ormuz, pero indica la disposición a aumentar la producción una vez que se reabra la vía marítima, según fuentes de la OPEP+.

La consultora Energy Aspects calificó el aumento de “teórico”, mientras persistan las interrupciones en el estrecho.

“En realidad, añade muy pocos barriles”, afirmó Jorge León, antiguo funcionario de la OPEP que ahora trabaja como jefe de Análisis Geopolítico en Rystad Energy.

“Cuando el Estrecho de Ormuz está cerrado, los barriles adicionales de la OPEP+ pierden gran parte de su relevancia”, añadió.

Los ocho integrantes aumentaron las cuotas de producción en unos 2.9 millones de barriles diarios desde abril de 2025 hasta diciembre de 2025, antes de hacer una pausa en los aumentos de enero a marzo de 2026.

Preocupación por infraestructura

Más allá de las cuotas de producción, el grupo expresó una creciente preocupación por las amenazas a la infraestructura energética.

En su comunicado, destacó la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía.

Afirmó que los ataques a los activos energéticos no solo son costosos de reparar, sino que debilitan la seguridad del suministro y aumentan la volatilidad del mercado.

De acuerdo con la OPEP, cualquier ataque a estos activos o interrupción en el transporte aumenta la volatilidad del mercado, por lo que el grupo promueve el uso de rutas de exportación alternativas para asegurar que el suministro de energía no se interrumpa.

Además de las interrupciones que afectan a los miembros del Golfo, otros como Rusia no pueden aumentar la producción, debido a las sanciones occidentales y a los daños en las infraestructuras causados durante la guerra con Ucrania.

Precios al alza

Los precios del crudo se han disparado hasta alcanzar su máximo en cuatro años, cerca de los 120 dólares por barril, lo que se traduce en un aumento vertiginoso de los precios de los combustibles para el transporte que está ejerciendo presión sobre los consumidores y las empresas de todo el mundo, y provocando la adopción de medidas gubernamentales para conservar los suministros.

Aunque la organización no menciona directamente a Irán, el mensaje apunta claramente a la crisis derivada del conflicto en la región, que ha provocado un fuerte impacto en los flujos y precios energéticos internacionales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aplazó por cuarta ocasión el domingo, la fecha para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz. “Martes, 20:00 horas. ¡Hora Este!”, publicó Trump en Truth Social.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno!”, señaló. (Con información de Agencias)

Precios del petróleo al alza en la apertura de mercados de Asia

Los precios del petróleo estadounidense subían por encima de los 114 dólares por barril y apuntaron su mayor nivel desde mediados de 2022, al abrir los mercados asiáticos el lunes.

El alza es por la intensificación del conflicto en el Medio Oriente y las amenazas directas al suministro global.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, referencia del mercado estadounidense, subieron 2.43% hasta los 114.25 dólares, con lo que apuntó su mayor nivel desde 16 de junio de 2022, cuando cerró en 117.58 dólares.

Por su parte, los futuros de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, para entrega de junio, escaló 2.25% y se vendió en 111.48 dólares el barril.

En lo que va del año, los referenciales apuntan un alza de 98.97% para el WTI y de 83.02% para el Brent.

Los precios del petróleo subieron el domingo por la tarde, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a Irán que tiene hasta el martes para abrir el Estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus centrales eléctricas.

Al cierre de la semana, Trump advirtió en una publicación repleta de improperios en las redes sociales que Irán viviría en un infierno si no abría el estrecho. El presidente amenazó con bombardear las centrales eléctricas y los puentes del país.

Irán ha mantenido el estrecho prácticamente cerrado mediante ataques a petroleros. Esta ruta marítima conecta el Golfo Pérsico con los mercados mundiales. Antes de la guerra, aproximadamente el 20% del suministro mundial transitaba por el estrecho.

El cierre del estrecho ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. Los precios del crudo, el combustible para aviones, el diésel y la gasolina se han disparado desde que comenzó la guerra.

Sergio Cisternas, analista de Mercados en EBC Financial Group, escribió que el anuncio, realizado en las últimas horas, anticipa una fase de mayor presión en las próximas dos a tres semanas, justo cuando el mercado comenzaba a descontar una salida del conflicto.

“El movimiento refleja un ajuste violento en expectativas. El mercado había comenzado a relajar el escenario energético, pero la posibilidad de una nueva escalada reinstala el riesgo sobre la oferta de crudo”, dijo.

Explicó que la implicación es directa, el petróleo al alza vuelve a tensionar la inflación justo cuando comenzaban a aparecer señales de moderación, reduciendo el margen de acción de los bancos centrales.