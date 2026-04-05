Tadej Pogacar se corona con récord en Tour de Flandes

El campeón del mundo Tadej Pogacar ganó su tercer Tour de Flandes, igualando el récord, tras descolgar a su principal rival, Mathieu van der Poel, a falta de 18 km para la meta.

Van der Poel aspiraba a un nuevo récord de cuatro victorias en el segundo Monumento de la temporada, pero Pogacar logró su segunda victoria consecutiva en esta clásica de un día, tras haber ganado la Milán-San Remo el mes pasado.

Pogacar, de 27 años y cuatro veces ganador del Tour de Francia, suma ya 12 victorias en Monumentos, situándose segundo en la lista histórica, solo por detrás del legendario Eddy Merckx, con 19.

Ha participado en tres ocasiones este año, ganando las tres. Si se impone en la París-Roubaix el próximo fin de semana, se unirá a un selecto grupo como el cuarto ciclistas en ganar los cinco Monumentos, después de Merckx y sus compatriotas belgas Rik Van Looy y Roger De Vlaeminck.

"Hoy fue una carrera de locos, no sé qué decir: durísima desde no sé qué kilómetro. No compito mucho, así que cuando lo hago siento la presión de ganar. Hasta ahora todo me ha ido perfecto, así que estoy más que contento. De cara a la París-Roubaix la semana que viene, llego motivado, pero intento disfrutar del adoquín", declaró Pogacar a la televisión belga.

En su debut en la París-Roubaix el año pasado, terminó segundo, por detrás de Van der Poel, que se alzó con la victoria por tercer año consecutivo.

El doble campeón olímpico Remco Evenepoel, en su debut en Flandes, consiguió un impresionante tercer puesto por delante de su compatriota Wout van Aert tras recorrer 278 km y más de seis horas por Flandes, con subidas exigentes y numerosos tramos adoquinados.

Los únicos ciclistas que han ganado la Milán-San Remo y Tour de Flandes en el mismo año son Eddy Merckx (1969 y 1975) y Tadej Pogačar (2026). Si esloveno gana los 5 Monumentos en el mismo año (nadie ha ganado más de 3) será una de las tres hazañas más grandes en la historia del deporte.

Los Monumentos son cinco carreras ciclistas clásicas de un día consideradas las más antiguas, duras y prestigiosas.

Más victorias en Monumentos:

19 Eddy Merckx

12 Tadej Pogačar

11 Roger De Vlaeminck

Resultados Tour of Flanders:

1.- Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) 6:20:07

2.- Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) +34″

3.- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:11″

7.- Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG) +4:28″

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