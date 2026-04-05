Irrupción en Ormuz presiona alimentos, industria y otras cadenas globales clave: WEF

El cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio global, está generando un impacto que trasciende con rapidez al mercado energético, advirtieron expertos del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).

Más allá del petróleo y el gas natural licuado, la interrupción del tránsito por esta ruta crítica está afectando a múltiples materias primas esenciales, desde fertilizantes hasta insumos tecnológicos, configurando un choque de carácter sistémico.

De acuerdo con el análisis del WEF, la relevancia de este paso marítimo radica en que concentra una proporción significativa del comercio mundial de commodities estratégicos. Así que su irrupción no solo encarece la energía, sino que altera cadenas de suministro completas con efectos en cascada sobre alimentos, manufacturas y tecnología.

Al interior del análisis, titulado “La crisis del estrecho de Ormuz afecta más que al petróleo. Aquí hay otros nueve commodities impactados”, consignaron que cada uno de estos insumos alimenta una cadena de suministro distinta, pero interconectada. Los fertilizantes inciden en los alimentos; el grafito y el helio en la tecnología; el aluminio en infraestructura y energías limpias; el metanol en plásticos; y el azufre en baterías y combustibles más limpios.

En este contexto, “el cierre del estrecho de Ormuz no puede leerse únicamente como una crisis energética. Se trata de un choque sistémico que impacta simultáneamente a múltiples sectores, en un momento particularmente complejo para la economía global, marcado por presiones inflacionarias persistentes y condiciones financieras restrictivas”.

Los expertos del WEF observaron que “la magnitud del impacto dependerá de la duración de la disrupción, pero el episodio ya evidencia la fragilidad de las cadenas globales ante cuellos de botella geopolíticos”.