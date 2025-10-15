XXI Banorte consolida su liderazgo digital con nueve millones de gestiones en línea

En lo que va de 2025, Afore XXI Banorte reforzó su liderazgo en atención digital al gestionar nueve millones de trámites y solicitudes, así como asesorías en materia de educación financiera a través de sus plataformas tecnológicas, consolidando su compromiso con la innovación, la eficiencia y la cercanía con las y los trabajadores de México.

Gracias a sus canales digitales —como la app AforeMóvil XXI Banorte Lite, la página web Mi Afore Digital, el servicio de atención vía WhatsApp, y el AforeBot, entre otros— la Administradora ofrece hoy una experiencia más ágil, accesible y segura, la cual permite a las y los cuentahabientes gestionar su ahorro para el retiro desde cualquier lugar, los 365 días del año.

Cabe destacar que, entre enero y septiembre de este año, la Afore recibió más de ocho millones de visitas a su sitio web. Derivado de estas, la Administradora gestionó digitalmente más de 2.8 millones de solicitudes relacionadas con estados de cuenta, consulta de saldos y movimientos, retiros parciales y domiciliación de Ahorro Voluntario. De igual manera, se atendieron solicitudes de Educación Financiera y se realizaron proyecciones a través de sus calculadoras de pensión.

Al respecto, David Razú Aznar, Director General de la Administradora, señaló: “En Afore XXI Banorte seguimos fortaleciendo nuestras plataformas digitales para ofrecer un servicio ágil, confiable y cercano. La digitalización de nuestros canales no solo facilita los trámites, sino que representa un paso firme hacia un sistema previsional más accesible y moderno”.

Es importante resaltar que la Administradora también gestionó cerca de 5.3 millones de trámites a través de las apps AforeMóvil, AforeMóvil XXI Banorte, y XXI Banorte Lite, así como más de 867 mil casos a través de WhatsApp, y brindó cerca de 24 mil asesorías por medio de AforeBot. Este volumen de atención es resultado de una estrategia integral que busca ofrecer respuestas inmediatas, reducir tiempos de espera y garantizar un servicio confiable, enfocado en las necesidades de cada cliente.

Con estos resultados, Afore XXI Banorte reafirma su posición como institución líder del sector en asesoramiento y servicio, impulsando un modelo digital centrado en la accesibilidad, personalización y eficiencia.