Regreso a clases:  Lista básica de útiles escolares se encareció 12% en Querétaro

Querétaro, Qro. El costo de una lista básica de útiles escolares incrementó 12% respecto al año pasado, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

En vísperas del inicio del ciclo escolar, se espera un gasto promedio de 3,386 pesos por estudiante, únicamente por la compra de útiles.

Sin embargo, el gasto total que genera el ingreso a las aulas asciende a 10,916 pesos por alumno, este valor incluye la compra de uniformes, calzado, libros, útiles y otros artículos, de acuerdo con estimaciones de la cámara.

A nivel estatal el organismo empresarial proyecta una derrama de 2,800 millones de pesos debido al regreso a clases en todos los niveles educativos; mientras a nivel nacional la proyección es de 135,000 millones de pesos.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Cámara de Comercio de Querétaro anunciaron la próxima edición de la Feria de Regreso a Clases, en la que se ofrecerán artículos escolares con descuento de 10 a 30 por ciento.

Este año la feria se realizará del 14 al 16 de agosto en el municipio de Corregidora (Unidad Deportiva El Pueblito), donde se instalarán 50 stands de proveedores locales de papelería, uniformes, calzado, ópticas, etcétera. También se sumarán cajas de ahorro que brindarán préstamos que podrían oscilar de 3,000 a 20,000 pesos.

Durante los tres días esperan recibir a 10,000 visitantes y una derrama económica de hasta cinco millones de pesos.

Alistan operativo

El director de la Oficina de Profeco en Querétaro, Miguel Ángel Moreno Muñoz, recordó que la procuraduría llevará a cabo un operativo en la feria y en los diversos establecimientos, para verificar que los proveedores ofrezcan promociones veraces y con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

También sugirió hacer compras en negocios establecidos que brinden comprobante de pago. En caso de inconformidades, los consumidores pueden ingresar quejas o denuncias ante la procuraduría.

“Profeco siempre hace la recomendación de comprar en lugares que estén establecidos y que les puedan extender un comprobante de pago. (…) Exhortar a todos los proveedores que todas las ofertas que pudieran estar comercializando en esta temporada también las exhiban, que sean claras, veraces, que las lleven a cabo, porque muchas veces solamente es la publicidad engañosa y estaremos vigilando que sus promociones cuenten con lo que establece la ley”, recomendó.

La Profeco prevé realizar 54 ferias de regreso a clases en todo el país, donde los consumidores encontrarán diversos productos (ropa, mochilas, calzado, útiles, libros), servicios (certificados médicos y cortes de cabello); también ofrecerá talleres de tecnologías domésticas y asesorías jurídicas.