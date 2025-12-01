Suman 43 los aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía General de la República

En total, 43 personas -37 hombres y seis mujeres- cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por la Cámara de Senadores para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR); destaca el nombre de Ernestina Godoy Ramos, actual fiscal interina.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, presidida por Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), e integrada por el resto de sus homólogos del PAN, PRI, PVEM, PT y MC, Ricardo Anaya Cortés, Manuel Añorve Baños, Manuel Velasco Coello, Alberto Anaya Gutiérrez y Clemente Castañeda Hoeflich, respectivamente, verificará los expedientes de los aspirantes y confeccionará una lista de diez candidatos finalistas que remitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su calidad de titular del Ejecutivo Federal, previa aprobación del pleno senatorial por mayoría calificada de votos, equivalente a dos tercios de los senadores presentes.

De acuerdo con el procedimiento de designación de quien sucederá a Alejandro Gertz Manero, la referida lista será votada en la sesión ordinaria de mañana martes.

Del listado de finalistas aprobado y remitido, la mandataria mexicana deberá integrar una terna de la que el Senado designará por mayoría calificada de votos mediante cédula y en urna transparente, previa comparecencia de los candidatos ante el pleno cameral, a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República.

En caso de no recibir la referida terna a más tardar el próximo miércoles para su votación por el pleno senatorial, se prevé convocar a sesión plenaria el jueves de esta misma semana.

La persona designada titular de la FGR rendirá protesta de ley ante el pleno cameral inmediatamente después.

¿Simulación?

Para el priista Añorve Baños, el procedimiento para la elección del titular de la FGR que inició desde el pasado viernes es "una simulación", porque Morena y sus aliados del PVEM y PT están decididos a designar a Ernestina Godoy Ramos.

“A ver, vamos a terminar con el proceso (electivo), pero es obvio que ya hay una instrucción, hay una indicación, hay una orientación para que este proceso, mañana entre los diez aparezca Ernestina Godoy, y así sucesivamente en todo este proceso y (en) la terna que seguramente mandará la presidenta de la República’’, respondió a pregunta específica sobre los perfiles de los aspirantes.

Cuestionado sobre si la bancada priista votará en contra de la terna, afirmó:

"Vamos nosotros a tener una reunión interna, pero es obvio que es una simulación, no hay que darle vueltas. Nuestra orientación será en contra porque no podemos argumentar algún razonamiento de autonomía y tampoco de independencia por parte de la Fiscalía… En todo caso, vamos a analizar con calma, vamos a escucharla también (a Godoy Ramos), es muy importante escuchar, no solamente hacer juicios a priori, pero pareciera que lo que se ve es una extensión de no independencia, de no autonomía con el Ejecutivo Federal, o dicho de otra manera, es una extensión de una Fiscalía que dependerá 100% del Ejecutivo Federal y no tendrá aparentemente, por todo lo que se está viendo, ni autonomía ni independencia, como es lo que se debe de procurar en el nombramiento de una Fiscalía General de la República".

