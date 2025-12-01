Polémicas, filtraciones y casos sin resolver: El legado de Gertz Manero en la FGR

El Senado de la República aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó desde febrero de 2019. Su salida ocurrió luego de crecientes tensiones con la presidenta Claudia Sheinbaum por el manejo de investigaciones de alto perfil y filtraciones relacionadas con casos de corrupción y contrabando.

Durante una conferencia matutina de la semana pasada, Sheinbaum señaló directamente a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero por el manejo del caso Rocha Cantú y por permitir filtraciones que, dijo, terminaron afectando incluso temas ajenos a la investigación, como el triunfo de Miss Universo México.

La presidenta reprochó que la actuación de la FGR bajo Gertz generara “confusiones innecesarias” y advirtió que los expedientes debían conducirse con rigor y sin interferencias mediáticas.

Conflictos con el gobierno federal

Las diferencias entre Sheinbaum y el fiscal general se intensificaron cuando su equipo atribuyó a la FGR la filtración de información sensible sobre un esquema de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal.

La situación escaló con la investigación a Raúl Rocha Cantú, empresario ligado a la franquicia Miss Universo México y señalado por tráfico de combustibles y armas. La difusión de detalles del expediente, incluidos presuntos vínculos con Pemex, generó cuestionamientos sobre la imparcialidad del certamen de belleza.

La presidenta expresó públicamente su molestia por la manera en que la investigación impactó la reciente victoria de la representante mexicana en Miss Universo. “Eso es independiente de la joven que ganó el concurso”, dijo, al advertir que no debía mezclarse el caso penal con el resultado del evento.

Casos que marcaron su paso por la Fiscalía

Caso Cuevas–Morán

Uno de los episodios más controvertidos de su gestión fue la acusación contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, familiares políticas del fiscal, por el presunto homicidio de Federico Gertz Manero.

En marzo de 2022, la Suprema Corte ordenó la liberación de Alejandra Cuevas, recluida desde 2020, y canceló la orden de aprehensión contra su madre, al concluir que no existía delito que perseguir.

Científicos del Conacyt

En 2021, la FGR intentó imputar a 31 científicos del entonces Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos. El caso fue archivado en 2022 al no encontrarse elementos penales.

Caso Lozoya

Las filtraciones de llamadas entre Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, exhibieron presiones sobre la defensa en medio de negociaciones por un criterio de oportunidad. De la misma forma, durante su gestión, no se lograron sentencias relevantes en torno al caso Odebrecht.

Denuncia de Julio Scherer

Ese mismo año, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, denunció al fiscal por presunto tráfico de influencias al solicitarle intervenir en amparos relacionados con el caso Cuevas–Morán.

Fondos por la rifa del avión presidencial

En 2020, el fiscal entregó un cheque por 2,000 millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para financiar premios de la rifa del avión presidencial. En 2022, los recursos fueron devueltos al Infonavit, al acreditarse que correspondían a una reparación del daño en favor del Instituto.

Rancho Izaguirre y el CJNG

En 2025, Gertz Manero aseguró que el rancho Izaguirre en Jalisco había sido usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de reclutamiento, pero descartó que existieran pruebas de cremación clandestina en el lugar.

Un cierre anticipado de mandato

Alejandro Gertz Manero, de 86 años, fue designado fiscal general en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Le restaban tres años de mandato. Su salida marca el segundo ajuste clave en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, luego del nombramiento de Edgar Amador como secretario de Hacienda.

¿Qué pasará con Gertz Manero tras su renuncia?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue resultado de un acuerdo conjunto y del “cumplimiento de un periodo” al frente de la institución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el exfiscal iniciará una nueva etapa como representante diplomático en una embajada de un “país amigo”, cuyo nombre aún no ha sido especificado desde que Gertz lo mencionó en su carta de renuncia.

Sheinbaum reconoció la gestión del exfiscal y aseguró que su salida forma parte de una transición previamente consensuada. “Mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero. Él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa”, señaló.

La presidenta añadió que no prevé cambios adicionales en su gabinete por ahora, aunque subrayó que todos los funcionarios permanecen bajo evaluación constante. “La gente nos evalúa permanentemente… Por ahora no tengo pensado ningún cambio, pero eso no quiere decir que en algún momento se pueda dar”, sostuvo.