¿Subsidio del 100% a la tenencia 2026 en la CDMX? Esta es la propuesta del Gobierno capitalino

A partir del año 2026, en la Ciudad de México los vehículos cuyo valor no exceda los 638,000 pesos podrían ser acreedores al subsidio del 100% en pago de la tenencia vehicular, a fin de que la capital de México aumente sus ingresos propios sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, explicó que se elevará a partir del siguiente año el límite para exentar la Tenencia Vehicular, es decir que se amplía el monto máximo del valor del vehículo, para acceder al subsidio.

Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), precisó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) estará incluido, por lo que se espera de esta manera una recaudación por 4,582 millones de pesos en este rubro.

Detalló que se está evaluando una simplificación para que corresponda el valor factura y no tengan que hacerse cálculos más complejos con depreciaciones. Asimismo y como parte de la estrategia de recaudación, refirió que habrá descuentos de hasta 90% en infracciones de tránsito.

“Nosotros consideramos que éste es uno de esos beneficios que sí se sienten. Hemos tenido mucha gente en las tesorerías preguntándonos si esto es verdad”, mencionó.

El funcionario refrendó que esta propuesta se realizó por instrucciones de la misma jefa de Gobierno, por lo que de aprobarse, “de enero a marzo se podría obtener este beneficio, cumpliendo obviamente con las normas de manera muy sencilla y ágil, en las tesorerías y en los módulos de atención de Semovi y en las alcaldías”.