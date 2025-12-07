Industrial Saltillo cancela dividendo

Grupo Industrial Saltillo (GIS) informó que su consejo de administración decidió no distribuir el dividendo aprobado por la asamblea en abril.

La compañía, dedicada a la fabricación de autopartes y productos para el hogar, señaló que su órgano de gobierno sesionó el jueves 4 de diciembre y tomó la determinación de manera unánime, en el marco de las facultades otorgadas.

En la asamblea ordinaria de accionistas de inicios de abril los dueños acordaron distribuir un dividendo en efectivo de hasta 0.089 dólares por acción, no obstante, dio al consejo la facultad de definir el monto, el número de exhibiciones o incluso la opción de no otorgarlo, como finalmente ocurrió.

Entre los factores que el consejo pudo haber considerado destacan la situación financiera de la empresa, sus planes de inversión y el entorno económico.

Grupo Sports World, uno de los mayores operadores de gimnasios en México, anunció la contratación de un crédito por 400 millones de pesos, bajo la modalidad de club deal, con Actinver y BanBajío, para refinanciar sus pasivos bancarios.

La nueva línea de crédito tendrá un plazo de cinco años, con pagos de capital mensuales, y devengará intereses a una tasa variable equivalente a TIIE 28 días + 2.95 por ciento.

El refinanciamiento mejora el perfil de vencimientos de la compañía, además de que optimiza su estructura de capital y refuerza su posición financiera para continuar ejecutando su estrategia de crecimiento.

Corporación Inmobiliaria Vesta, una compañía dedicada al desarrollo y administración de edificios industriales, dijo que firmó tres nuevos contratos de arrendamiento que suman más de 550,000 pies cuadrados en las ciudades de Tijuana y Querétaro, como parte de su plan estratégico conocido como Ruta 2030.

La compañía no reveló los montos que recibirá por estos arrendamientos, ni las empresas que firmaron los contratos.

Dos de los edificios fueron arrendados en el complejo Vesta Park Region en Tijuana, mismo que la compañía considera el parque industrial más escalable y conectado de la ciudad.

Con ello, además, se logró el arrendamiento al 100% del parque.

El otro edificio arrendado se ubica en Querétaro y será una nave build-to-suit por 81,600 pies cuadrados para una empresa “internacionalmente reconocida de la industria aeroespacial”.

La obtención de la Declaración Ambiental de Producto (DAP) para la tubería Tuboplus Hidráulico de la empresa de soluciones de agua, Rotoplas, marca un avance relevante en el sector de la construcción, donde las exigencias ambientales van en aumento.

Este reconocimiento, que valida el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida, responde a una creciente demanda de información verificable por parte de proyectos que buscan cumplir con criterios de sostenibilidad, como las certificaciones LEED.

accionesyreacciones@eleconomista.mx