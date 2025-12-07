Títulos de Netflix caen cerca de 3% por Warner Bros. Discovery y HBO

Las acciones del gigante del streaming, Netflix, registraron un retroceso luego del anuncio del viernes de que comprará a Warner Bros. Discovery y HBO.

Las acciones de la firma cerraron la semana con una caída de 2.89% a 100.24 dólares, con lo cual sumó su tercera jornada con pérdidas acumulando una caída de 8.33% en el periodo.

Por el contrario, los títulos de Warner Bros. Discovery cerraron con un incremento de 6.28% y se vendieron en 26.08 dólares cada una, su mayor aumento desde el 21 de octubre cuando escaló 10.97 por ciento.

El rendimiento en el año es algo muy diferente. Por un lado, Netflix presenta un retorno de 12.46%, mientas que Warner Bros. Discovery tiene una considerable alza de 146.74 por ciento.

Netflix ha concretado la compra de Warner Bros. por 72,000 millones de dólares, alcanzando un valor total de 82,700 millones de dólares al incluir la deuda asumida.

Los especialistas de Actinver escribieron en un estudio que el desempeño de las acciones de Netflix “sugiere que los inversionistas ya ponderan el mayor riesgo regulatorio y el esfuerzo de integración que implica comprar un activo del tamaño de Warner Bros., lo que se ha traducido en una corrección de 25% desde su máximo de junio”.

De cara a los próximos 12 meses, sus pronósticos sugieren que la acción de Netflix podría ubicarse en torno a 117 dólares, lo que implicaría un rendimiento potencial de 14.3% bajo ese horizonte. “Este ‘descuento de integración’ que hoy refleja el precio, ha provocado que la emisora se abarate frente a los estimados de utilidades de los analistas, dejando espacio para una revalorización gradual si el proceso regulatorio avanza y la compañía demuestra una integración ordenada del activo”, aseguraron.

Para analistas de Monex Casa de Bolsa, “el acuerdo enfrenta riesgos relevantes en distintos frentes. En el ámbito regulatorio, existe una alta probabilidad de escrutinio antimonopolio en Estados Unidos y Europa; en el plano financiero, destacan el peso de la deuda y los costos de integración; y en el terreno creativo, persiste la preocupación por una concentración excesiva de poder y una menor diversidad de contenidos”.

El cierre de la operación está previsto para 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias.

Se consolida como la más grande

De concretarse, Netflix integraría uno de los catálogos de entretenimiento más atractivos del mercado, los estudios Warner Bros., HBO/HBO Max y franquicias como Harry Potter, DC Comics (Superman, Batman, La Liga de la Justicia), Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, The Sopranos, The Wire y clásicos como El mago de Oz o Casablanca.

De acuerdo con datos de las empresas, Netflix suma un total de 301.60 millones de suscriptores y Warner Bros. Discovery 128 millones. Con esta fusión, Netflix superará los 420 millones de suscriptores, lo que ha generado preocupaciones antimonopolio y advertencias sobre el impacto en la competencia y los derechos creativos.