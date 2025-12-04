Vehículos con valor de hasta 638,000 pesos quedarán exentos de la tenencia vehicular en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, elevará a partir del 2026 el límite para exentar la Tenencia Vehicular, es decir que se amplía el monto máximo del valor del vehículo, para acceder al subsidio.

Al presentar el presupuesto de la Ciudad de México para el siguiente año, la jefa de Gobierno afirmó que la capital es la única entidad federativa con más ingresos propios que federales, por lo que expresó que espera que en 2026 estos se puedan incrementar 24 por ciento.

En lo concerniente a la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular, dejó en claro que a ahora se incluirán automóviles con valor de hasta 638,000 pesos.

“Es decir, más del doble de lo que se subsidiaba hasta ahora (250,000 pesos); casi el triple”, mencionó en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Al respecto, el funcionario precisó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) estará incluido, de esta manera se espera una recaudación por 4,582 millones de pesos en este rubro.

También mencionó que se está evaluando una simplificación para que corresponda el valor factura y no tengan que hacerse cálculos más complejos con depreciaciones. Asimismo y como parte de la estrategia de recaudación, refirió que habrá descuentos de hasta 90% en infracciones de tránsito.

“Nosotros consideramos que éste es uno de esos beneficios que sí se sienten. Hemos tenido mucha gente en las tesorerías preguntándonos si esto es verdad”, mencionó.

Frente a Clara Brugada, refrendó que esta propuesta se realizó por instrucciones de la misma mandataria capitalina, por lo que de aprobarse, “de enero a marzo se podría obtener este beneficio, cumpliendo obviamente con las normas de manera muy sencilla y ágil, en las tesorerías y en los módulos de atención de Semovi y en las alcaldías”.