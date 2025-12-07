Crudo en máximo de 2 semanas por señales de recorte de tasas

Los precios del petróleo subieron el viernes a un máximo de dos semanas por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés, lo que podría impulsar el crecimiento económico y la demanda de energía, así como por la incertidumbre geopolítica que podría limitar los suministros de Rusia y Venezuela.

Los futuros del Brent subieron 49 centavos, o 0.8%, a 63.75 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 41 centavos, o 0.7%, a 60.08 dólares. Estos fueron los cierres más altos para ambos índices desde el 18 de noviembre.

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, ganó 0.70% a 56.39 dólares el barril.

Durante la semana, el Brent subió alrededor de 1% y el WTI subió 3%, lo que marca una segunda ganancia semanal consecutiva para ambos contratos. El crudo mexicano tuvo un incrememto de 0.88 por ciento.

Los inversionistas digirieron un informe de inflación de Estados Unidos y recalibraron las expectativas de que la Fed reduzca las tasas en su reunión del 9 y 10 de diciembre.

El gasto del consumidor estadounidense aumentó moderadamente en septiembre después de tres meses consecutivos de ganancias sólidas, lo que sugiere una pérdida de impulso en la economía al final del tercer trimestre debido a que un mercado laboral mediocre y el creciente costo de vida frenaron la demanda.

Los operadores han estado estimando una probabilidad del 87% de que la Fed reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos base la próxima semana, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Altos funcionarios chinos y estadounidenses se reunieron por teléfono el viernes para hablar sobre comercio, incluidos los esfuerzos en curso para implementar un acuerdo sobre su guerra comercial.

Atención en Rusia y Venezuela

Los inversionistas también se centraron en las noticias de Rusia y Venezuela para determinar si los suministros de petróleo de los dos miembros sancionados de la OPEP+ aumentarán o disminuirán en el futuro.

El fracaso de las conversaciones estadounidenses en Moscú para lograr algún avance significativo sobre la guerra en Ucrania contribuyó a impulsar los precios del petróleo.

“La falta de avances en las conversaciones de paz en Ucrania ofrece un panorama alcista, pero, por otro lado, la resiliente producción de la OPEP ofrece un respaldo bajista. Estas dos fuerzas opuestas hacen que el comercio parezca tranquilo”, dijo Tamas Vargas, analista del Mercado Petrolero de PVM.

El Grupo de los Siete países y la Unión Europea están en conversaciones para reemplazar un límite de precios a las exportaciones de petróleo ruso con una prohibición total de los servicios marítimos en un intento de reducir los ingresos petroleros que ayudan a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

Cualquier acuerdo que permita levantar las sanciones impuestas a Rusia, el segundo mayor productor de crudo después de Estados Unidos, podría aumentar la cantidad de petróleo disponible en los mercados globales.