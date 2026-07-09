Gobierno de México presentará denuncias penales en EU contra el ICE por muerte de connacionales

El gobierno de México pasará de la vía diplomática a la penal en defensa de los 14 mexicanos que vivían en Estados Unidos y hoy están muertos, 11 de los cuales se encontraban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y tres perdieron la vida en operativos antiinmigrantes.

“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal, qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido", informó Roberto Velasco Álvarez.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que la nueva estrategia gubernamental iniciará por instrucciones expresas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lorenzo Salgado Araujo fue el último mexicano abatido a tiros por un elemento de ICE el pasado martes en Houston, Texas, en un operativo para su arresto.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial de este jueves en Palacio Nacional, el canciller explicó que en coordinación con la Fiscalía General de la República se presentarán las denuncias formales “contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE".

La estrategia incluye promover acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención a las que se enviarán cartas, detalló, por violación de derechos humanos contra los connacionales.

“Estas cartas de cese y de desistimiento son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos mediante el cual se inicia una acción civil como se está señalando y formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas’’, expresó.

Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo con la actuación de las autoridades del gobierno estadounidense en contra de mexicanos “cuyo único delito es trabajar en Estados Unidos de manera honesta".

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