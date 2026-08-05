Inseguridad y alza de precios amenazan la supervivencia de los pequeños comercios en México

Los pequeños comercios como las carnicerías, verdulerías y las tiendas de abarrotes suelen representar una fuente de ingresos para miles de familias. A pesar de ello, viven dificultades para mantenerse en funcionamiento, entre ellas, la inseguridad y el alza de los precios en los productos y servicios.

La percepción de inseguridad varía según la entidad donde operan los comercios y por ello, 56% reporta no haber sido víctima de algún delito; sin embargo, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), señala que la cifra puede ser menor, debido al temor por reportar algún incidente.

El robo hormiga y cobro de piso afecta al pequeño comercio

La Anpec detalla que el delito más frecuente que reportan los comerciantes en los últimos seis meses es el robo hormiga, pues así lo señala el 51% de los negocios encuestados.

Por otra parte, la extorsión, corrupción, el robo a mano armada y el cobro de piso son los incidentes que también han experimentado los pequeños negocios. Cuauhtémoc Rivera relata que el monto promedio por el cobro de piso es de 500 pesos.

Además, la inseguridad presiona el abastecimiento de los comerciantes, ya que muchas veces el crimen organizado afecta la llegada de proveedores a ciertas zonas. En este contexto, 51% de los pequeños comerciantes indica que sus proveedores sufren inseguridad cuando surten mercancía.

De acuerdo con la Anpec, los estados donde los pequeños comerciantes reportan mayores niveles de inseguridad son Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Guanajuato y Jalisco.

La electricidad pesa sobre las tiendas

Aunque muchos negocios se encuentran en los hogares, incluso los de menor tamaño requieren por lo menos un refrigerador para los productos como bebidas, embutidos y lácteos.

Esto representa un aumento en el servicio de luz y 83% de los tenderos considera que es el servicio que representa el mayor gasto, sobre todo para el 57% de encuestados que facturan alrededor de 20,000 pesos al mes.

La competencia como factor de riesgo

Aunque la tienda de abarrotes representa una alternativa viable para el consumidor con las compras de última hora, también se sienten amenazados por la competencia, debido a que 29% considera que las tiendas de autoservicio afectan a su negocio.

Cuauhtémoc Rivera menciona que la llegada de una tienda de autoservicio afecta los ingresos de los comercios. “Por cada tienda de conveniencia que abre, al menos ocho pequeños comercios cierran”.

Con relación a la competencia, también se enfrentan a la informalidad o competencia desleal, es decir, la venta de productos de contrabando y la piratería afectan al 20% de los encuestados.

Además, la Anpec señala que con el aumento de precios, los consumidores buscan productos más baratos, ya que alrededor del 70% prioriza el precio por encima de la marca. Estos cambios llevan a los tenderos a buscar otros proveedores para no perder clientes.

Cabe recordar que muchas tiendas de abarrotes se ubican en zonas populares y esto les permite tener una relación más cercana con sus clientes. En este contexto, 34% buscó nuevos proveedores para satisfacer la demanda; mientras que 33% compró menos inventario y 26% cambió de marcas.