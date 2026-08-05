Argentina celebra la "visita histórica" del papa León XIV en noviembre: ¿En qué ciudades estará?

El gobierno del presidente argentino Javier Milei celebró como un "acontecimiento histórico" la próxima visita del papa León XIV que tendrá lugar en noviembre, tras su confirmación este miércoles por El Vaticano.

El antecesor de León XIV, el argentino Francisco, falleció en abril de 2025 sin haber regresado a su país natal desde que fue elegido en marzo de 2013.

"Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos", dijo el canciller argentino Pablo Quirno en conferencia de prensa al destacar que es la primera visita de un papa en casi cuatro décadas.

Durante su gira latinoamericana de 12 días, León XIV visitará diez ciudades de Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según Quirno, en Argentina estará en Buenos Aires, Luján -un centro de peregrinación católica a 70km de la capital- y Córdoba, en la provincia homónima ubicada en el centro del país.

El canciller manifestó que la Santa Sede solicitó reserva en el proceso que comenzó en febrero con la invitación que le extendió el gobierno argentino.

"Comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas coordinaremos con la Santa Sede la logística, seguridad, protocolo, transporte y la organización general", expresó.

El gobierno emitirá un decreto para declarar la visita "de interés nacional", anticipó.

Como parte de la visita, el papa se reunirá con el presidente Milei, afirmó Quirno.

Cuando le preguntaron por la relación del gobierno con la Iglesia Católica, el canciller recordó que el viaje del papa "es una visita pastoral" y "no hay diferencias ideológicas".

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ha reprochado las políticas del gobierno argentino hacia los jubilados, los enfermos y más pobres.

"El presidente Milei es el presidente argentino que más ha defendido el derecho a la vida y es a nivel mundial quien más defiende públicamente los valores occidentales y el que ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio", dijo Quirno.