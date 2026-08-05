Dodge Charger Scat Pack 2026: precio en México, 550 hp y motor biturbo de seis cilindros

El Charger de nueva generación ha sido todo un suceso para Dodge. Más allá de un inicio accidentado con la versión completamente eléctrica —que no terminó de hacer clic con su cliente objetivo—, la llegada de los modelos Sixpack, los de motor a combustión, cambió la narrativa del producto y de la marca. Ahora toca verlo aterrizar en México y ya tenemos toda la información de precios, desempeño y equipamiento.

¿Cuánto cuesta el Dodge Charger Scat Pack 2026 en México?

Motor Sixpack: 550 hp de poder americano

El Dodge Charger Scat Pack 2026 tiene un precio de $1,489,900 pesos y estará disponible en distribuidores del país en las próximas semanas. Es la única versión que llega por ahora, y la edición de lanzamiento suma el color Bludicrous de forma exclusiva.

Motor Sixpack: 550 hp de poder americano

Motor Sixpack: 550 hp de poder americano

Bajo el cofre lleva el nuevo motor biturbo de seis cilindros en línea de 3.0 litros, capaz de generar 550 hp y 531 lb-pie de par que se reparten a las cuatro ruedas mediante una transmisión automática de ocho cambios con modo manual.

Sí, leíste bien: es un modelo con tracción AWD. Pero para los fanáticos de un manejo más tradicional, puede activar un modo que envía todo el par únicamente al eje trasero.

El 0-100 km/h le toma 3.9 segundos. Suma sistema de escape con válvula activa, frenos Brembo de alto desempeño con seis pistones al frente, suspensión independiente en ambos ejes, Launch Control, Line Lock y selector de modos de manejo: Auto, Eco, Sport, Snow-Wet, Valet y Custom.

Motor Sixpack: 550 hp de poder americano

La carrocería con la que el Charger 2026 llega a México es la coupé de dos puertas, con faros y calaveras LED, rines de 20 pulgadas, doble salida de escape en color negro y espejos exteriores con insertos en fibra de carbono.

Hablando de dimensiones, es un producto bastante grande: mide 5,248 mm de largo, 2,028 mm de ancho y 1,504 mm de alto. Su cajuela tiene capacidad de 644 litros, ya que en vez de una cajuela tradicional adopta una tapa que se levanta con todo y medallón, por lo que el espacio está muchísimo mejor aprovechado.

Equipamiento del Dodge Charger Scat Pack 2026

Motor Sixpack: 550 hp de poder americano

Por dentro, el diseño se pone al día con materiales de mejor calidad y nuevas soluciones de conectividad. A grandes rasgos destacan elementos como:

Pantalla central de 12.3 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Sistema de audio Alpine de 18 bocinas y subwoofer

Head-up display

Cargador inalámbrico para celular

A/C automático de doble zona

Asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación

Iluminación ambiental

Volante calefactable

Seguridad y asistencias a la conducción

SIXPACK-powered 2026 Dodge Charger Scat PackStellantis

En seguridad, el Charger Scat Pack 2026 cuenta con ocho bolsas de aire, ABS, control electrónico de estabilidad (ESC) y elementos avanzados como: