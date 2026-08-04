Canciller Roberto Velasco da la bienvenida al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin

El canciller Roberto Velasco dio la bienvenida a México a Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en el marco de la conmemoración de 34 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas Iglesia-Estado el próximo mes de septiembre.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que Velasco y Parolin sostuvieron una reunión de trabajo para dialogar sobre la relación bilateral entre México y el Vaticano.

"México y la Santa Sede llevan más de tres décadas construyendo una relación sólida, cimentada en una misma convicción: poner la paz y la dignidad humana por encima de todo", dijo el titular de la SRE en su cuenta oficial de la red social X tras recibir a quien es la mano derecha del papa León XIV en las instalaciones de la cancillería.

El funcionario mexicano detalló que durante el encuentro con el cardenal Parolin compartieron "el compromiso con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la defensa de la dignidad humana".

Durante su estancia en el país, Parolin se reunirá con autoridades mexicanas como la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, además de encuentros con representantes del Diálogo Nacional por la Paz y la Conferencia del Episcopado mexicano.

Cabe recordar que los lazos diplomáticos entre el Vaticano y el gobierno mexicano se rompieron durante la administración de Benito Juárez debido a las Leyes de Reforma que marcaban la separación del Estado y la Iglesia. Fue hasta 1992, cuando bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari que se restableció la relación tras la reforma del artículo 130 constitucional, en el que se reconoció legalmente a las asociaciones religiosas.