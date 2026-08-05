Nuevo México demanda al gobierno de Trump para obtener acceso sin censura a los expedientes Epstein

Nuevo México demandó este miércoles al Departamento de Justicia de ⁠Estados Unidos para obtener acceso a los expedientes sin censurar sobre Jeffrey Epstein, alegando que la agencia federal está obstaculizando la ⁠investigación estatal sobre el fallecido delincuente ⁠sexual al negarse a facilitar los documentos.

La demanda agrava una disputa con gran carga política en torno a los expedientes de Epstein en poder de la agencia, un asunto que ha complicado al Gobierno del presidente Donald Trump.

La investigación estatal podría tener consecuencias internacionales si logra identificar y procesar a las figuras que presuntamente abusaron sexualmente de niñas y mujeres en el rancho de Epstein en Nuevo México.

El estado, gobernado por los demócratas, reabrió su investigación sobre Epstein en febrero y solicitó los expedientes sin censurar del Departamento de Justicia para identificar a los visitantes y al personal del rancho Zorro, que presuntamente participaron en los delitos o fueron testigos de los mismos.

El Departamento de Justicia ha dicho que facilitó algunos expedientes, pero que no pudo proporcionar otro material debido a las protecciones de la privacidad.

"La inacción federal no solo paraliza la investigación, ⁠sino que prolonga y agrava el sufrimiento ⁠de las supervivientes", argumentó la ⁠demanda, en la que se solicita que la corte de distrito para el ⁠Distrito de Columbia obligue al fiscal general en funciones, Todd Blanche, a hacer públicos los expedientes solicitados.

En respuesta a la demanda, el Departamento de Justicia dijo que, en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein y de las órdenes judiciales de protección, no está obligado ni autorizado a revelar información que permita identificar ⁠a las víctimas.