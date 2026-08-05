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Nuevo México demanda al gobierno de Trump para obtener acceso sin censura a los expedientes Epstein
Nuevo México demandó este miércoles al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener acceso a los expedientes sin censurar sobre Jeffrey Epstein, alegando que la agencia federal está obstaculizando la investigación estatal sobre el fallecido delincuente sexual al negarse a facilitar los documentos.
Nuevo México demandó este miércoles al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener acceso a los expedientes sin censurar sobre Jeffrey Epstein, alegando que la agencia federal está obstaculizando la investigación estatal sobre el fallecido delincuente sexual al negarse a facilitar los documentos.
La demanda agrava una disputa con gran carga política en torno a los expedientes de Epstein en poder de la agencia, un asunto que ha complicado al Gobierno del presidente Donald Trump.
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La investigación estatal podría tener consecuencias internacionales si logra identificar y procesar a las figuras que presuntamente abusaron sexualmente de niñas y mujeres en el rancho de Epstein en Nuevo México.
El estado, gobernado por los demócratas, reabrió su investigación sobre Epstein en febrero y solicitó los expedientes sin censurar del Departamento de Justicia para identificar a los visitantes y al personal del rancho Zorro, que presuntamente participaron en los delitos o fueron testigos de los mismos.
El Departamento de Justicia ha dicho que facilitó algunos expedientes, pero que no pudo proporcionar otro material debido a las protecciones de la privacidad.
"La inacción federal no solo paraliza la investigación, sino que prolonga y agrava el sufrimiento de las supervivientes", argumentó la demanda, en la que se solicita que la corte de distrito para el Distrito de Columbia obligue al fiscal general en funciones, Todd Blanche, a hacer públicos los expedientes solicitados.
En respuesta a la demanda, el Departamento de Justicia dijo que, en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein y de las órdenes judiciales de protección, no está obligado ni autorizado a revelar información que permita identificar a las víctimas.
"Nuevo México no ha aportado ningún fundamento jurídico que justifique una divulgación tan amplia", dijo un portavoz en un comunicado.