Inteligencia artificial eleva hasta 45.8% la producción en sectores estratégicos de México

La adopción de inteligencia artificial (IA) se relaciona con incrementos de hasta 45.8% en la producción bruta de las empresas mexicanas, aunque su uso permanece concentrado en pocas actividades y mantiene diferencias de más de siete veces dentro de un mismo sector, de acuerdo con tres estudios elaborados por el Centro México Digital (CMD) a partir de los resultados definitivos del Censo Económico 2024 del Inegi.

Los análisis examinan los servicios financieros y de seguros, los medios y telecomunicaciones, así como el suministro de electricidad, agua y gas natural. Las actividades estudiadas sostienen el movimiento de dinero, información y servicios básicos del país, mientras su adopción de inteligencia artificial oscila entre 5.7 y 18.7 por ciento.

La medición considera empresas con al menos 10 trabajadores que utilizan minería de datos, visión por computadora, reconocimiento de voz, generación de lenguaje natural o aprendizaje automático para predecir, recomendar y tomar decisiones con diferentes grados de autonomía. Este universo representa 87% de la producción nacional y 75.3% del empleo, según el estudio. Los modelos estiman asociaciones entre la adopción y la producción por empresa, las remuneraciones por trabajador y el empleo.

El mayor retorno aparece en energía

El suministro de electricidad, agua y distribución de gas natural registra una adopción promedio de 5.7%, inferior al promedio nacional de 8% y al 10% observado en Estados Unidos. La comparación europea alcanza 33.6% en electricidad y 13.1% en agua.

La cifra sectorial oculta una distancia amplia. El uso de IA llega a 25.2% entre las empresas eléctricas, baja a 7.1% en la distribución de gas y se reduce a 3.4% en el suministro de agua. Las grandes organizaciones adoptan estas herramientas 3.5 veces más que las pequeñas. En el subsector hídrico, la diferencia aumenta a 9.5 veces.

Por cada aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de empresas que utiliza IA, la producción bruta del sector se eleva 14.3% y las remuneraciones promedio avanzan 1.3% por ciento. En electricidad, la asociación con la producción alcanza 45.8%, el resultado más alto de los sectores incluidos en los estudios.

El impacto en la industria del agua se manifiesta en indicadores que la producción bruta difícilmente captura. Los sistemas pueden detectar fugas, anticipar fallas y reducir entre 30 y 50% los tiempos de atención, en redes donde se pierde una proporción semejante del agua tratada. El desarrollo digital de los organismos operadores obtiene 28 puntos de 100 y cae a 21 entre los pequeños, por lo que la instalación de sensores y medidores sigue siendo un requisito previo para desplegar modelos de IA.

La banca concentra la adopción financiera

Los servicios financieros y de seguros alcanzan una adopción promedio de 8.4%, frente a 30.4% en Estados Unidos, 25.2% en Japón y 63.3% en Corea del Sur. El sector aporta alrededor de 4.1% del PIB y ocupa a 890,000 personas.

La banca múltiple encabeza el uso de IA con 31.1% de sus instituciones, seguida por las aseguradoras, con 27 por ciento. Las entidades de crédito popular registran 12.8% y las afores llegan a 3.9 por ciento. Entre las organizaciones grandes, la adopción alcanza 31.5%, frente a 6.2% entre las pequeñas.

El aumento de 10 puntos porcentuales en la adopción se asocia con una expansión de 28.4% en la producción por empresa y de 4.7% en las remuneraciones por trabajador. Las aplicaciones abarcan la evaluación crediticia mediante datos alternativos, la detección de operaciones fraudulentas y la automatización de procesos regulatorios. La publicación pendiente de las reglas secundarias de Finanzas Abiertas limita el intercambio estandarizado de información transaccional.

Medios lideran pese a la brecha internacional

Los medios y el sector de telecomunicaciones presentan la mayor adopción de los sectores estudiados, con 18.7%, más del doble del promedio nacional. La industria fílmica y de video alcanza 32.5%, mientras la radio y televisión se sitúan en 7 por ciento. La actividad genera 472,565 millones de pesos y comprende la producción de contenidos, las redes de telecomunicaciones y el procesamiento de datos.

Por cada avance de 10 puntos porcentuales en el uso de IA, la producción bruta por empresa aumenta 12.5 por ciento. Las remuneraciones crecen principalmente en las actividades de procesamiento de información, donde el incremento llega a 3.5% en algunos segmentos. Las empresas pequeñas registran una adopción de 19.2%, una excepción frente al patrón de concentración observado en la manufactura y las finanzas.

La ventaja interna aún deja al sector lejos de Estados Unidos, cuya adopción alcanza 37.6%, y de economías europeas que superan 70 por ciento. Los sistemas heredados de las empresas de telecomunicaciones y los acervos audiovisuales sin digitalizar restringen la información disponible para entrenar modelos.

El contraste se extiende al resto del aparato productivo. La manufactura, principal motor exportador del país, utiliza IA en apenas 4.8% de las empresas con más de 10 trabajadores, frente al promedio nacional de 8%. En toda la economía, la adopción se asocia con 3.3% más empleo por unidad económica, un resultado agregado que los estudios atribuyen a la complementariedad entre la tecnología y el trabajo calificado.