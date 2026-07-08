Demandan investigación independiente por muerte de mexicano en tiroteo del ICE en Houston

Este miércoles se multiplicaron las peticiones para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el tiroteo en que ⁠murió un ciudadano mexicano en Houston a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), otro de una serie de incidentes fatales en los que se han visto implicados agentes del servicio.

En un comunicado emitido tras el tiroteo del martes por la mañana, el ICE dijo ⁠que el fallecido, Lorenzo Salgado Araujo, embistió con su automóvil ⁠a un vehículo del ICE e intentó atropellar a un agente, quien a continuación disparó contra él en "defensa propia". Salgado era un ciudadano mexicano que residía ilegalmente en Estados Unidos y se vio envuelto en una "operación de control selectiva", según la agencia.

Reuters no pudo verificar la situación migratoria del hombre ni las circunstancias del tiroteo.

En una rueda de prensa este miércoles, el hijo de Salgado, Ronaldo, describió a su padre como un hombre pacífico que había pasado los últimos 35 años en el país trabajando como obrero de la construcción.

"Dedicó su vida en Estados Unidos a hacer realidad el sueño americano para su familia", dijo Ronaldo, que añadió que su padre había estado tramitando su situación migratoria legal y estaba a punto de conseguirla.

Flanqueado por varios miembros del Congreso, líderes de grupos de defensa de la comunidad latina y autoridades de Houston, Salgado pidió "una investigación exhaustiva" sobre el asesinato de su padre.

Ronaldo contó que no se enteró de lo ocurrido hasta que vio un vídeo publicado en las redes sociales en el que se veía a su padre tirado en el suelo junto a su furgoneta blanca.

"Lo reconocí de inmediato, no por su aspecto, sino por su voz, mientras pedía ayuda tumbado en la calle, desangrándose", dijo Salgado, conteniendo las lágrimas.

"Es antiamericano emplear fuerza letal contra un ser humano y luego ocultar las pruebas", dijo Roman Polares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, en la rueda de prensa. "Durante demasiado tiempo hemos sido testigos de una caza abierta contra los latinos y las comunidades de color, con el pretexto de la seguridad pública".

El ICE anunció el martes que su organismo matriz, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dirigiría una investigación sobre el tiroteo, mientras que el FBI encabezaría una pesquisa sobre la "posible agresión a un agente de las fuerzas del orden".

Sin embargo, muchos habitantes de esta ciudad no estaban dispuestos a esperar a una investigación federal: "Exijo una investigación inmediata e imparcial, y que se hagan públicos lo antes posible todos los vídeos y hallazgos disponibles", escribió el miércoles Alejandra Salinas, ⁠concejala de Houston, en un artículo de opinión publicado en el Houston Chronicle.

La diputada estadounidense ⁠Sylvia García, una demócrata de Texas que representa al barrio donde ⁠ocurrió el tiroteo, hizo un llamamiento similar a favor de una investigación independiente, afirmando que el tiroteo no era más que otro ejemplo de por qué los demócratas en ⁠el Congreso exigían que se reformara el ICE.

"Necesitamos investigaciones independientes, necesitamos cámaras corporales, una identificación clara, que no se lleven máscaras y que se ponga fin a las operaciones de control de inmigración de estilo paramilitar en nuestras calles", dijo García en la rueda de prensa.

Al menos seis personas han sido abatidas a tiros por agentes federales de inmigración desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump inició su segundo mandato y ordenó redadas de deportación a gran escala.

Hasta este miércoles por la tarde, no había aparecido ningún vídeo del tiroteo en sí y no estaba claro si los agentes implicados llevaban cámaras corporales.

El Gobierno de Trump ha frenado los esfuerzos para ampliar el uso de cámaras corporales por parte de los agentes de inmigración y recortó drásticamente el personal de ⁠supervisión el año pasado, al tiempo que enviaba a un gran número de agentes a ciudades de todo el país, lo que ha mermado la capacidad de ICE y del DHS para investigar los abusos.