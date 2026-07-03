SHCP aumenta el estímulo fiscal a la Magna y al diésel: ¿Cuánto pagarás de IEPS esta semana?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subió el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al diésel para la semana del sábado 04 al viernes 10 de julio. Ante esto los automovilistas pagarán menos impuestos en este periodo.

Con esta decisión, se frena una racha de recortes al apoyo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la Magna y el diésel. Por su parte, la gasolina Premium (igual o mayor a 91 octanos) ligará una semana más sin este beneficio.

Cabe recordar que el estímulo fiscal a los combustibles es un mecanismo implementado por el gobierno federal con el que se aplica un descuento directo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar el impacto de los precios internacionales sobre el mercado interno.

¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?

De acuerdo con lo publicado la tarde de este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna : 71 centavos por litro, 13 centavos más que la semana anterior.

: 71 centavos por litro, 13 centavos más que la semana anterior. Gasolina premium : 0 pesos, igual que la semana pasada.

: 0 pesos, igual que la semana pasada. Diésel: 1.31 pesos por litro, 24 centavos más que la semana anterior.

De esa manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna : 5.98 pesos por litro, el 89.38% de la cuota completa.

: 5.98 pesos por litro, el 89.38% de la cuota completa. Gasolina Premium : 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa.

: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa. Diésel: 6.05 pesos por litro, el 82.15% de la cuota completa.

Petróleo culmina semana casi sin cambios

Los precios del crudo operaban subieron levemente el viernes, culminando una semana casi sin cambios, ya que los ⁠operadores conservaron la esperanza de ⁠que los intentos de lograr la paz en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán tengan éxito.

A las 17:22 GMT, los futuros del Brent subían 30 centavos, o un 0.42%, a 72.1 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 9 centavos, o un 0.13%, a 68.78 dólares.

Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados el viernes con motivo de la festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el sábado.

En la víspera, los dos índices referenciales alcanzaron sus niveles más bajos desde antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Las esperanzas de los inversores de una reapertura total del estrecho de Ormuz se ven impulsadas por las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, dijeron analistas de Commerzbank.

"El proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo frágil, pero continúa ⁠por ahora, ya que la cuestión ⁠de los peajes y la administración ⁠del estrecho de Ormuz sigue siendo controvertida", escribieron el viernes los analistas de Citi.

"Esperamos ⁠que el memorando de entendimiento se mantenga, no porque haya surgido de repente la confianza, sino porque los incentivos para romperlo son escasos para ambas partes", agregó.

Ante la perspectiva de poder exportar más petróleo, los países del golfo Pérsico están trabajando para aumentar la producción.

Con información de Reuters.