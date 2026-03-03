Sheinbaum explica que aplazó el envío de la reforma electoral por ajustes finales

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este martes que el envío de su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados se pospuso debido a ajustes de última hora en la redacción del documento, con el objetivo de evitar contradicciones y acotar los cambios exclusivamente al ámbito electoral.

En declaraciones realizadas en su conferencia mañanera, la primera mandataria detalló que recibió el proyecto de reforma, pero decidió hacer observaciones porque incluía modificaciones a artículos adicionales que no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral.

“Se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral. Les comenté que no era necesario”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la revisión busca garantizar que no exista “ninguna contradicción ni ningún problema” en el contenido antes de enviarlo al Poder Legislativo. “Por eso no se envió el día de ayer, pero ya está lista”, afirmó.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya había informado el lunes, 2 de marzo por la noche, que la iniciativa no sería presentada de inmediato en San Lázaro, ya que aún se realizaban ajustes finales.

Tras una reunión en Palacio Nacional, Monreal señaló que la presidenta revisa personalmente sus iniciativas y que el documento sería entregado en las próximas horas, previsiblemente este martes o miércoles.

El legislador aseguró que los “puntos nodales” de la propuesta —como la fórmula para elegir legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento a organismos electorales y partidos políticos— no sufrirán modificaciones.

Monreal también reconoció que la reforma se presentará en un contexto en el que aún no existe consenso pleno con los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y anticipó que buscará diálogo con todas las fuerzas parlamentarias, incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.