El PVEM respalda 95% de la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum

A escasas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remita a la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral, Manuel Velasco Coello informó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está 95% de acuerdo con la propuesta presidencial.

"Vamos a analizarla a detenimiento, pero yo te podría decir, de lo que hemos visto, que en un 90 o 95% de la iniciativa tenemos coincidencia", afirmó el coordinador del grupo parlamentario pevemista en la Cámara de Senadores.

A pregunta expresa sobre si el PVEM está de acuerdo con la eliminación de los 32 senadores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, propuesta por la mandataria mexicana, respondió:

"Nosotros estamos a favor de que se elimine la lista de pluris y que sean por elección. Sin embargo, en lo que hemos hecho planteamientos es en el método del cómo.

"Nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por (designar a) los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral; es decir, (que) los mejores segundos lugares fueran los que accedieran a los cargos legislativos".

Aseguró que si bien su partido no comparte la propuesta presidencial respecto de que los candidatos plurinominales hagan campaña por circunscripción, tampoco está en contra. “Es en donde hemos tenido mayor debate, pero sin embargo tampoco hemos estado en contra..."

Velasco Coello reveló que la iniciativa presidencial será presentada de manera formal la tarde-noche de hoy lunes 2 de marzo ante la Cámara Baja.