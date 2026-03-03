Retrasan envío; Ejecutivo revisa reforma electoral

La falta de acuerdos entre Morena y sus aliados, el PT y PVEM, frenaron de nueva cuenta la publicación de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La semana pasada, la mandataria mexicana anunció que este lunes enviaría al Congreso su tan esperada propuesta de reforma electoral; incluso, durante su mañanera de este lunes aseguró que el documento sería revisado y enviado a lo largo de la tarde.

No obstante, por la noche, y tras mantener su reunión semanal con los líderes parlamentarios de la coalición que la llevó a la presidencia (Morena, PT y PVEM), se dio a conocer que la iniciativa aún era revisada por la propia mandataria mexicana y que el documento ya no sería presentado como se anunció.

"Hoy fue una reunión con la comisión presidencial en materia electoral que está concluyendo la iniciativa que firmará la presidenta en esta materia y que seguramente en el trayecto de las horas se cumplirá

"Entonces, no se va a mandar esta noche porque se sigue revisando algunos aspectos de la misma de la iniciativa. La presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente. Entonces, seguramente en las próximas horas se presentarán, adelantó el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a su salida de Palacio Nacional.

Pese a que el morenista reiteró que Morena apoyará por completo la iniciativa de la presidenta, reconoció que no hay un acuerdo con sus aliados el PT y PVEM, por lo que, dijo, buscará convencerlos, al tiempo que abrió un acercamiento con los partidos de oposición.

Se mantienen cambios

En este sentido, Monreal Ávila afirmó que la mandataria no va a modificar su propuesta sobre la reducción de plurinominales ni el recorte al presupuesto de los partidos pero, dijo, está viendo otros temas.

Respecto al desacuerdo de sus aliados, el morenista sostuvo que entiende "al PT y entiendo al Partido Verde. Sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos. Al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza política y electoral que hemos suscrito en los últimos años, rumbo a la elección del 2027 y rumbo al 30".

Y es que adelantó que ellos no están de acuerdo, sobre todo, con dos aspectos: la integración de las Cámaras, las fórmulas que se establecen para la integración del Senado y de la Cámara de Diputados, y lo de la reducción del costo de las elecciones.