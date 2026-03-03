Hogares con ingresos de 17,000 pesos trimestrales, los que salen más rápido de la pobreza laboral

Contar con un ingreso promedio de 17,185 pesos trimestrales en el hogar hace la diferencia entre salir “rápido” de la pobreza laboral o quedarse en esa situación por al menos un año, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

“(Hay) dos tipos de familias que estaban en pobreza hace un año. Unas tienen un ingreso promedio trimestral de 17,000 pesos más o menos. Esas familias, en general, entraron a la pobreza y salieron rápido de la pobreza”, ejemplificó Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY.

Sin embargo, los hogares que al cuarto trimestre de 2024 estaban en pobreza laboral terminaron 2025 en esta situación; es decir, los ingresos de todo el hogar cuyo origen es un trabajo remunerado no alcanzaba para cubrir el costo de la canasta básíca.

“El 65% de los hogares que estaban en pobreza laboral hace un año, tiene un ingreso promedio mucho menor: 3,566 pesos trimestrales (corrientes)”, agregó González Licona durante la presentación del reporte Persistencia en pobreza laboral.

La canasta alimentaria y no alimentaria (bienes y servicios) en el ámbito urbano equivale a 4,740.84 pesos y 3,403.50 pesos mensuales en las zonas rurales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ingresos por hogar considerados por el CEEY incluyen todos aquellos percibidos por trabajos remunerados, quedan fuera de la medición las transferencias como apoyos económicos de programas sociales, y representan el total de los recursos de los integrantes del hogar que laboran.

7.8 millones de hogares en México en pobreza laboral por un año

Esos 17,185 pesos trimestrales que permitieron a los hogares salir de la pobreza laboral equivalen a recibir al mes 5,728 pesos, cifra menor al salario mínimo vigente mensual que es de 9,582.47 pesos.

De los 11.9 millones de hogares en pobreza laboral en el cuatro trimestre de 2024, 7.8 millones seguían en esa situación en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Las familias que permanecieron sin poder comprar una canasta básica representó el 65.7% de los hogares en pobreza laboral.

La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general impulsada desde el sexenio pasado y que llevó a este ingreso a 9,582.47 pesos mensuales este año ayudó a los hogares que sí salieron de la pobreza laboral, pero no fue así para la mayoría de los hogares en esa situación.

“Buena parte es gente que estaba en la pobreza y salió afortunadamente por el impulso, por ejemplo, del salario mínimo. Hay población que aunque haya subido el salario mínimo, no le ayuda del todo a salir de la pobreza porque tiene más barreras para salir de la pobreza y menos movilidad social”, explicó Hernández Licona.

¿Por qué sigue la pobreza laboral si el salario mínimo crece?

Además del ingreso, entre esas “barreras” que provocan que esos 7.8 millones de hogares permanezcan al menos todo un año en pobreza laboral están la falta de acceso de las mujeres al trabajo, ausencia de servicios de cuidados para liberar tiempo de quien se encarga de ellos en el hogar —en su mayoría mujeres—, la educación de los padres, debilidad en el mercado laboral, entre otras, de acuerdo con el CEEY.

“Cuando pensamos en estas problemáticas de pobreza laboral, no nada más es que allá afuera haya trabajos disponibles para tomarlos, suponiendo que están bien pagados, sino que estemos en las condiciones de ir a poder buscarlos. Que esté todo organizado de tal manera que si yo tengo que cuidar a alguien en casa (...) hay un sistema donde pueden ser atendidas esas personas y los miembros del hogar podemos salir a trabajar, para poder tener un ingreso, para poder tener una mayor probabilidad de superar la condición de pobreza”, explicó Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY.

Sobre qué hacer para no sólo reducir el total de la población en pobreza laboral sino para bajar el tiempo que la mayoría permanece en esa situación, los especialistas del CEEY sugieren políticas que atañen al mercado laboral: evitar situaciones de discriminación en el entorno de trabajo, contar un sistema de cuidados y acceso a mejor educación.