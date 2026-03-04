Impulsará Tamaulipas Educa agenda educativa para elevar la calidad y la formación humanista

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de que los planteles educativos tengan buenas condiciones físicas, las y los estudiantes cuenten con altos niveles de calidad educativa y una sólida formación humanista al concluir la administración estatal, la Secretaría de Educación presentó la Estrategia Tamaulipas Educa.

Acompañando al gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó en rueda de prensa que Tamaulipas Educa se implementará con una meta clara: alcanzar mejores indicadores en materia educativa y hacer de la educación una verdadera herramienta de la transformación.

“Son 10 compromisos, son 100 acciones para los próximos mil días; es una agenda que hará que la Secretaría de Educación en la administración del Dr. Américo Villarreal Anaya tenga lo que la presidenta y él siempre han pedido al secretario de Educación: que la educación sea un derecho para todos, no una mercancía, y que sea un derecho con calidad y con humanismo”, enfatizó.

Entre los 10 compromisos se encuentran: el número 1, que la Nueva Escuela Mexicana se consolide, innove y transforme; el número 2, que todas y todos los estudiantes alcancen aprendizajes fundamentales; el número 3, que las trayectorias educativas sean continuas y completas; el número 4, que se consolide en las escuelas una vida saludable, bienestar integral y desarrollo humano; el número 5, que el arte, el deporte y la cultura se desarrollen en las comunidades educativas.

El compromiso número 6, que las maestras y los maestros continúen siendo protagonistas del cambio; el número 7, que la escuela, la familia y la comunidad se unan por la educación; el número 8, que se optimice la organización y el funcionamiento del servicio educativo; número 9, que las escuelas sean espacios seguros, dignos e inclusivos para la convivencia y el estudio; y número 10, que la educación superior impulse el desarrollo y la transformación.

Por su parte, el mandatario Américo Villarreal Anaya resaltó que la transformación educativa de Tamaulipas se conecta con todos los aspectos del desarrollo, beneficiándose con el mejoramiento de la infraestructura, de la inversión y la generación de puestos de trabajo, de la formación de capacidades técnicas y del fortalecimiento de una consciencia cívica y humanista, que aporta a la paz, la solidaridad, la prosperidad, la justicia y el bienestar.

Durante la rueda de prensa, Silvia Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación, destacó la inversión de 2 mil 600 millones de pesos en construcción, rehabilitación y equipamiento; la inversión de 153 millones 297 mil 525 pesos en uniformes escolares y de 792 millones 254 mil 712 pesos en útiles escolares.

También se destacó que Tamaulipas es el único estado con cobertura del 100 por ciento de la Política de Aprendizajes Fundamentales en 1º, 2º y 3º grado de primaria, en donde todas y todos los estudiantes cuentan con habilidades fundamentales de lectura, escritura y pensamiento lógico. Además de alcanzar el tercer lugar nacional en absorción en educación media superior y cobertura en educación superior, incluyendo posgrado.

Se mencionó la creación del Centro Estatal de Inteligencia Artificial y Tecnología Educativa y el programa de internet satelital, alcanzando una cobertura del 100 por ciento en las escuelas rurales y de 85 por ciento en la zona urbana.

Además, se contó con la participación de Claudia Anaya Alvarado, titular del ITACE, quien subrayó el éxito en la implementación del modelo dual, la creación de nuevas carreras como ciberseguridad, inteligencia artificial, logística, semiconductores, microelectrónica y robótica y automatización.

Asimismo, Julio Martínez Burnes, director del COTACYT, resaltó la labor de formación de talento del consejo, con actividades como: el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Museo Móvil y la Expo Ciencias Tamaulipas. Así como que la entidad cuenta con 630 investigadores SNII y que estos participan en el diseño de proyectos para resolver demandas específicas sobre los retos más importantes que tiene Tamaulipas.